Selección de Costa Rica volvió a entrenar este lunes con un par de detalles que destacan

La Selección de Costa Rica tuvo su primer entrenamiento este lunes para enfrentar a El Salvador.

La Selección de Costa Rica volvió esta semana a entrenamientos luego de lo que fue la terrible serie ante Panamá por la Liga de Naciones en noviembre, buscando en el 2024 dar una mejor cara.

Los ticos jugarán el viernes a las 8 p. m. un amistoso en el Estadio Nacional ante El Salvador, como preparación al repechaje ante Honduras el 23 de marzo para clasificar a la Copa América en junio.

A diferencia de otras ocasiones, en las que el equipo se le va reuniendo de a poquitos, el técnico argentino Gustavo Alfaro contó desde la primera práctica con los 23 jugadores convocados.

Según informó la Fedefútbol en una nota en su sitio web, el equipo se dividió en dos, por un lado hicieron apenas un entrenamiento de recuperación los futbolistas que tuvieron actividad este domingo y en otro el resto.

Destaca la aparición de tres jugadores de la MLS, quienes se pudieron integrar de inmediato dado que esa liga aún no está en competencia. Se tratan de Randall Leal, Ariel Lassiter y Alejandro Bran.

“Contento por estar aquí. La mayoría de este grupo estuvimos en un microciclo en diciembre pasado y el profe ya tiene a varios referenciados y lo importante es meterse de lleno en lo que él quiere y afrontar este partido de la mejor forma”, dijo Leal, jugador del Nashville de la MLS.

El equipo tiene muchas caras poco habituales en la Sele, no se ve muy probable que muchos repitan en la convocatoria para enfrentar a los catrachos en marzo. El fogueo ante los cuscatlecos no se realizó en fecha FIFA, por eso no se pudo convocar legionarios, salvo los de los Estados Unidos.

“Fue acertado hacer un partido antes del juego contra Honduras que es donde está nuestra mirada. El Salvador es un equipo que ha mejorado bastante con un entrenador bastante bueno entonces es vital este juego para nosotros”, añadió Leal.