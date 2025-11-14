Deportes

Selección en tensión: Alonso Martínez reporta molestia y genera preocupación

El delantero Alonso Martínez encendió las alarmas de la Selección Nacional de Costa Rica tras sufrir una molestia de rodilla

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero de la Selección Nacional Alonso Martínez sufrió una molestia y encendió las alarmas en la Tricolor.

Según el periodista Kevin Jiménez, el jugador del New York City de la MLS, el porteño tiene una lesión en su rodilla y en las próximas horas le estarán realizando pruebas médicas, para conocer si esta es de gravedad.

A Costa Rica aún le falta un partido para cerrar la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 en Norteamérica, el encuentro ante Honduras, que se realizará el próximo martes a las 7 p. m. en el Estadio Nacional.

Alonso Martínez sufrió una lesión en la rodilla. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Alonso Martínez y su buen momento en la MLS

Alonso Martínez ha sido titular indiscutible en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026.

En la presente temporada de la MLS, el delantero suma 21 goles y dos asistencias.

