Selección femenina enfrentará en el Mundial un grupo parecido a la masculina en Qatar 2022

La selección mayor femenina de Costa Rica ya conoce sus rivales para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 a realizarse entre el 20 de julio y el 20 de agosto.

En un acto lleno de folclore y color oceánico desde Auckland, capital neozelandesa, el Aotea Centre vio como las ticas quedaron en el grupo C junto a España, Zambia y Japón.

La suerte hizo que las ticas compartieran un grupo muy similar al que tendrán los varones en Qatar 2022 con dos de los tres rivales, recordemos que nos tocó con España, Alemania y Japón.

Todo es tan similar que también abriremos la participación en el mundial ante las ibéricas, una selección potente que cuenta como gran figura con Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro por parte de la revista France Fotball, el último entregado el lunes pasado.

Las ticas estaban ubicadas en el bombo tres junto a Dinamarca, Suiza, Irlanda, Colombia, Argentina, Vietnam y Jamaica, determinado por el puesto en el ranking femenino de FIFA.

La leyenda del fútbol estadounidense Carli Loyd, dos veces mejor jugadora del mundo de la FIFA y campeona mundial, fue una de las encargadas de dirigir la ceremonia junto a la periodista británica Amanda Davies.

En la rifa estaba la seleccionadora, Amelia Valverde, el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, y el director de selecciones nacionales, Diego Brenes.

Para Costa Rica será su segundo mundial a nivel mayor, luego del disputado en Canadá 2015 en el que compartió grupo con Brasil, Corea del Sur y España, con quien volvió a quedar emparajeda.

Aquella ocasión fue tercera de grupo con dos puntos al empatar con las asiáticas y europeas.

Calendario tico

— España vs Costa Rica, 21 de julio en Wellington, Nueva Zelanda. Japón vs Costa Rica, 26 de julio en Dunedin, Nueva Zelanda. Costa Rica vs Zambia, 30 de julio en Hamilton, Nueva Zelanda.