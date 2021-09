Selección mexicana se prepara para el partido con una vista de lujo

La selección mexicana hizo gimnasio con esta vista del estadio. Foto: Captura de pantalla La selección mexicana hizo gimnasio con esta vista del estadio. Foto: Captura de pantalla

La selección mexicana quedó encantada con el Estadio Nacional en Chepe, un detalle que dejó claro desde sus redes sociales con la vista que tenía desde su hotel de concentración a la Joya.

A partir de las 6:30 p.m, los aztecas realizaron el reconocimiento de la cancha de la Joyita de La Sabana, adonde se jugará la mejenga de este domingo ante Costa Rica por la segunda jornada del octogonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Para México fue un día activo, en la mañana entrenaron a puerta cerrada en el estadio Saprissa, por la tarde se fueron al hotel a hacer un poco de gimnasio y rajaron con la vista que tenían desde el hotel Hilton a la cancha.

“A activar el cuerpo en el gym. Y con qué vista”, publicó la federación azteca en sus redes sociales.

De lo que será la mejenga, Jorge Theiler, asistente técnico del Tri, afirmó que el orden y la concentración será vital.

“Sabemos que será un partido muy complicado, contra una selección muy difícil, que siempre intenta jugar muy bien, y buscaremos afrontar el partido sabiendo lo que representa. Buscaremos hacer el mejor juego posible.

“Tenemos un estilo de juego desde hace dos años. No descartamos cambiar, pero depende de cómo se da el partido”, detalló el asistente.

¡Luces, por favor! 💡 🏟



Ya estamos en el Estadio Nacional de 🇨🇷 para reconocer la cancha. ⚽️#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/y22UvDMdwg — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 5, 2021

Theiler será quien dirija la mejenga este domingo dado que el seleccionador de los aztecas, Gerardo “Tata” Martino, se quedó en México por una operación que le realizaron en un ojo.

“Pudimos hablar con Gerardo, ha salido de la operación muy bien y se encuentra en su domicilio recuperándose. Ya ha tenido la oportunidad de estar en contacto con nosotros, dentro de lo normal pudo hablar y está recuperándose muy bien”, dijo.

México va por su segunda victoria en este octogonal luego de que debutó con victoria 2-1 ante Jamaica en la primera jornada del octogonal, en una mejenga en la que sufrió de más por su falta de puntería y logró el gol del triunfo hasta el último minuto.

“Ante Jamaica fueron tres puntos muy importantes y Costa Rica va a ser un rival muy complicado, como los siete que enfrentaremos en la octagonal. No hay eliminatoria fácil en el mundo y en el camino al Mundial no habrá partidos simples; es por eso que todos los tomamos con la misma dificultad y mañana no será la excepción. Nos gustaría ganar todo, pero serán juegos muy complicados”, finalizó.