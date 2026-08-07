Selección Sub-20 de Costa Rica fracasa en su intento por llegar a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

La Selección Sub-20 de Costa Rica no pudo clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, luego de perder 2-0 contra Estados Unidos en las semifinales del premundial de la Concacaf.

Este viernes, el equipo que dirige Randall Row no pudo demostrar, tal y como lo hizo en la fase de grupos, y cayó ante el equipo que dirige el también costarricense Gonzalo Segares.

Costa Rica, ya clasificada para la Copa del Mundo de esta categoría, se jugaba el último boleto a los Juegos Olímpicos. La última vez que hubo participación de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004.

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La Selección Sub-20 de Costa Rica cayó 2-0 ante Estados Unidos y quedó fuera de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028. Foto: prensa FCRF. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

Cabeza en alto

El delantero Rubén Ramos marcó el primer tanto al 36 y el segundo gol fue anotado por Chris Applewhite en el minuto 76.

Pese al golpe, el combinado nacional ya había asegurado su clasificación al Mundial de la categoría, uno de los principales objetivos del torneo.

Al final del encuentro, el jugador Yerlan Sosa afirmó:

“Nos vamos con la cabeza en alto, rompimos la racha de ausencias en la Copa del Mundo y lo dimos todo, ahora viene a prepararse para el mundial, para representar al país de la mejor manera”, destacó.

El arquero del Saprissa, Ian O’rourke destacó:

“No era el resultado que queríamos, pero ha sido un torneo muy provechoso, crecimos todo y el objetivo principal se logró, que era ir al Mundial, aunque no logramos avanzar a los Olímpicos y me siento muy agradecido porque podremos ir a la Copa del Mundo”.