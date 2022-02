Seleccionado de Herediano no cree que ir a la Sele genere distracción, como dijo Jeaustin Campos

Aarón Salazar fue convocado para el microciclo de la selección de Costa Rica en noviembre. (Jose Cordero)

Aarón Salazar, defensor del Herediano, no está de acuerdo con las palabras de su entrenador, Jeaustin Campos, quien afirmó que las convocatorias a la selección nacional han sido una distracción para algunos de sus jugadores y que eso les ha producido un bajón de nivel.

El técnico florense hasta usó el término “seleccionitis” para referirse a que los jugadores pueden volver agrandados del equipo de todos y que esas convocatorias más bien les han sido negativas.

La Teja le preguntó al defensor qué opina de las declaraciones de su entrenador y su respuesta fue más que clara en ese aspecto.

“Creo que lejos de una distracción, la selección tiene que ser una motivación para todos, la razón por la que entregamos el doble en la cancha es para que el profe (Luis Fernando) Suárez nos llame si nos necesita, por lo que no, lejos de una distracción, tiene que ser una motivación”, opinó.

El de Salazar, es uno de los nombres que se ha asomado en algunas de las listas del seleccionador Suárez.

El defensor fue convocado para el amistoso ante El Salvador del año pasado y estuvo en varios microciclos que el cafetero montó previo a las mejengas eliminatorias, como el de noviembre, por lo que le han andado de cerca a la Sele, aunque no ha tenido participación en las eliminatorias.

Este domingo, luego de la derrota ante Cartaginés, quedó claro que mientras Jeaustin tiene una idea sobre la razón de los males de su equipo, sus jugadores parecen ir por otro lado.

Campos habló de que su club también padece de “campeonitis”, porque después de alzar el título en diciembre, afirma que algunos de los jugadores parecen no haber salido de ese trance y no se han pellizcado. “Seleccionitis, campeonitis, vamos a valorarlo qué es lo que nos está sucediendo”.

Creo que lejos de ser una distracción, ir la selección es una motivación para todos”. — Aarón Salazar, defensor del Herediano

El mexicano Juan Manuel Basulto rechazó que Herediano padezca campeonitis, como lo dijo Jeaustin Campos. (JOHN DURAN)

Salazar también rechazó estas afirmaciones y respondió, ante otra consulta de La Teja, que no están padeciendo de campeonitis, pues tienen claro que eso quedó atrás.

“No, no, no hay campeonitis, de hecho eso lo hablamos al inicio del torneo, sabemos que en el momento que pitaron para iniciar la primera fecha, ya el campeonato pasado no valía de nada. Tenemos detalles que nos has costado, pero el equipo no está con esa mentalidad”, agregó.

Otro defensor florense, en este caso el mexicano Juan Miguel Basulto, a quien también le preguntamos si padecen campeonitis, también contradijo las sospechas de su entrenador.

“Yo creo que no, porque en el día a día, yo que estoy con mis compañeros, sé que estamos trabajando al máximo. Lo que sí creo es que no hemos tenido buena toma de decisiones, si hacemos un poquito un resumen de los partidos, creo que hemos cometido errores muy puntuales.

“Esto es fútbol y sabemos que cualquier cosa puede pasar, al final si quieres que yo mencione que mi equipo no está trabajando bien, no lo voy a decir, porque yo que estoy en el día a día, sé que estamos trabajando y queremos revertir esta situación y tenemos esa preocupación”, explicó.

La Teja sabe, además, como publicó este lunes, que las palabras de Jeaustin no cayeron bien en el camerino florense, el técnico tiene ahora la dificultad de conseguir los resultados y reconquistar a un grupo que se sintió atacado públicamente por su propio técnico.

Los florenses se medirán el sábado a Guanacasteca en el estadio Colleya Fonseca en Guadalupe, en el que buscarán su primera victoria del torneo en un momento en el que el rancha les está ardiendo.