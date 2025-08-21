Seleccionado nacional sorprende y jugará en nuevo club para cerrar el 2025

Álvaro Zamora es el nuevo jugador del Académico de Portugal. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El delantero Álvaro Zamora cambió de aires para cerrar el 2025 y se convirtió en el nuevo jugador del Académico de Viseu.

El exjugador del Saprissa llegará al club de la segunda división de Portugal, luego de su paso por el Aris FC de la primera división de Grecia.

Álvaro se incorporó al cuadro luso por una temporada, a modo de préstamo. En las redes sociales del club, Zamora sale bien uniformado con los colores del Académico y simulando que toma una tacita de café.

“Pura vida, Académico”, dijo al inicio de un video elaborado por el club y luego agregó: “desde el primer momento me han tratado con mucho cariño, el proyecto es interesante. Soy un jugador que ataca mucho, puedo aportar goles, que es lo que más le gusta a la gente”, añadió.