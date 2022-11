Seleccionados reprueban actitud de la afición con Johan Venegas

La afición se metió contra Johan Venegas de manera dura este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

La silbada y gritada que se escuchó en el Estadio Nacional este miércoles cada vez que Johan Venegas tocaba el balón, fue más que evidente y hasta acongojante.

Si ya los fiebres estaban resfriados con el Cachetón, la cosa se hizo más grande cuando el atacante de Alajuelense falló una clara opción, luego que ingresó al juego ante Nigeria en el segundo tiempo.

Desde afuera de la cancha, la acción le pareció desafortunada a los seleccionados, pues el evento de este miércoles no era para eso, sin embargo, con lo que conocen a Johan, afirma que él está bien a pesar de todo y su confianza está intacta.

Johan Venegas se ganó la chiflada de la noche

Se la comió Venegas pic.twitter.com/qshhoTMurP — TD Más (@tdmas_cr) November 10, 2022

“Nadie conversó con él sobre eso, porque Johan está bastante grande, tiene bastante experiencia, mentalmente es muy fuerte, ha jugado con los dos equipos más importantes del país y las aficiones más complicadas, no es nada nuevo. Sé que es un grandísimo jugador y en el mundial será un jugador muy importante para nosotros”, comentó Joel Campbell.

Al volante Douglas López, la situación le pareció fuera de lugar, tomando en cuenta que se trataba de un evento que se pintó como una fiesta para la selección más que otra cosa.

“Es feo sí, que pase algo así, no debería, pero eso ya se nos va de las manos a los jugadores, nosotros lo apoyamos a él y decirle a la afición que eso no se hace, estamos en una despedida y muy feo ver algo así. Él al final es un hombre muy fuerte dentro y fuera, creo que no le va a afectar”, opinó

Kendall Waston fue más allá y dijo que silbar a uno, es como que silbaran a todos, pues ese tipo de cosas no tienen cabida en un partido así.

“A mí no me gustó, lo respeto, pero no concuerdo con eso, porque era un día especial. Ya hablamos sobre el resumen de todo lo que representaba este partido. Es apoyar a todos. Si atacamos a un jugador, es atacar a todos. Entre todos somos más fuertes”, destacó.

Bryan Ruiz, capitán de la Sele, fue directo en decir que si silban ahora, también reconozcan y aplaudan cuando Johan haga las cosas bien.

“Sobre eso lo que le pido a la afición es que apoyen si están de acuerdo o no en una convocatoria. La lista el profe la pensó demasiado. Ojalá si Johan anota en el Mundial, lo celebremos todos. Independientemente estén de acuerdo o no, que nos apoyen, la Selección somos todo el grupo”, dijo.

La cuñada del Capi, Priscilla Jaikel, publicó en su cuenta de Twitter que una que estaba muy dolida por el incómodo momento era la esposa de Johan.

“Usted claramente no estaba donde yo estaba sentada. Le gritaron de todo y su esposa estaba destrozada”, respondió ante las críticas de un aficionado que justificó lo hecho a Venegas.

Familiar de jugador: “Qué vergüenza la gente chiflándole a Johan”

Usted claramente no estaba donde yo estaba sentada. Le gritaron de todo y su esposa estaba destrozada. — Priscila Jaikel (@PrisciJaikel) November 10, 2022

Finalmente, Luis Fernando Suárez salió en su defensa, destacando que en el mundial verán porqué le tiene tanta confianza al atacante manudo.

“Yo creo que son situaciones que cuando uno tiene carácter, debe afrontarlo de la mejor manera y Johan lo tiene. No me preocupa, me preocuparía si fuera un chico. Sigo confiando en él. Yo espero al Venegas que siempre ha jugado bien en la Selección, básicamente es eso y tengo confianza en él”.