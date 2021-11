Semifinales avivan pique entre técnicos españoles y costarricenses

Albert Rudé en Alajuelense, vino a implantar una nueva idea de juego. Foto John Durán Albert Rudé en Alajuelense, vino a implantar una nueva idea de juego. Foto John Durán (JOHN DURAN)

El momento de las habladas quedó de lado, las semifinales del Apertura 2021 marcarán un mano a mano sobre un tema del que se viene diciendo mucho, el pique entre técnicos españoles y costarricenses y ahora sí vamos a ver de cuál cuero salen más correas.

Jeaustin Campos del Herediano se las verá ante el Saprissa del español Iñaki Alonso, mientras que otro ibérico como Albert Rudé, entrenador de Alajuelense, se medirá ante el Santos de Erick Rodríguez.

El técnico guapileño fue precisamente de los primeros que echó leña al fuego al decir días atrás, que él quiere ver a un técnico como el manudo con un equipo de menor presupuesto.

“Se habla mucho de ellos (técnicos españoles) y que la metodología de trabajo y eso es apenas el 25% del trabajo, pero falta ver cómo les va en estrategia, táctica, modificaciones y resultados que es el otro 75%”.

“Don Orlando de León me dijo una vez que para ser un buen director técnico se necesita una buena metodología, una buena filosofía, una buena gestión de grupo y una buena lectura de juego. Entonces, la metodología es solo un punto de lo más importante.

“No sé cómo serán los españoles que vinieron en su día a día, pero nosotros (técnicos ticos) nos capacitamos y nos preparamos, en mi caso voy a Pachuca constantemente. A ellos se les da un plus”, dijo la semana pasada.

Partido Saprissa y Sporting Iñaki Alonso trajo una metodología de trabajo que encantó a los jugadores saprissistas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

A los técnicos ticos no les hizo nada de gracia que se dijera que sus metodologías no son tan buenas como las de los españoles ni que no están capacitados en comparación con los ibéricos.

Jeaustin también cree que entre ellos no hay grandes diferencias pues una metodología no lo es todo.

“Uno no puede decir que quiere tener ese ADN, porque es el equipo el que lo trae, el que te habla así, es que te está hablando mal, no tiene sentido, eso es imponer una identidad que no es la tuya, por eso muchas selecciones han fracasado, vienen a implementar una filosofía de juego, y es con la identidad que va el equipo, sino se hace así es más viable que se fracase”, dijo en entrevista para ESPN CR.

Sin recetas mágicas

Erick Rodríguez fue el primero que enciendo la mecha en el pique con los técnicos españoles. Foto: Cortesía: Santos Erick Rodríguez fue el primero que enciendo la mecha en el pique con los técnicos españoles. Foto: Cortesía: Santos

Dos técnicos que enfrentaron a los semifinalistas este torneo reconocen que la preparación en España u otros países puede ser mejor; sin embargo, eso tampoco te garantiza éxito en un torneo como el tico que tiene muchas particularidades.

Johnny Chaves, entrenador del Municipal Grecia, se pone del lado de la preparación, quien trabaje más duro y se esfuerce por mejorar lo que le consta que muchos técnicos ticos hacen como Rodríguez a quien citó de ejemplo.

“Vámonos al programa de estudios de España, les preocupa mucho la formación, UEFA hace muchos congresos, la preparación que se sigue allá es superior a la nuestra. Nosotros tenemos un parámetro que está mejorando, pero se puede complementar yéndose a capacitar afuera para moldear su visión”, dijo don Johnny.

Para Chaves el técnico tico no debería ni molestarse, intimidarse o preocuparse porque un técnico extranjero viene con un estilo nuevo, sino verlo más bien como un reto del que puede sacarle provecho.

“Hay que verlo como un desafío, ellos se han preparado bien, vienen de un fútbol superior al nuestro, será el tiempo el que dirá si funciona o no, de entrada muestran cosas buenas, hay que darles tiempo a ver si hacen mejor trabajo que los nacionales.

Más allá de las metodologías, por un tema de momento y planillas, Chaves cree que Herediano y Alajuelense llegarán a la final del torneo.

Por su lado, Diego Giacone, mano derecha de su hermano José en Sporting FC, cree que desgastarse en esas discusiones no vale la pena, cada quien tiene su estilo y más allá de nacionalidades ve series muy cerradas, aunque los ticos tienen a favor que conocen muy bien el medio, algo que muchas veces pesa.

Diego Giacone ve un escalón sobre el resto al Herediano de Jeaustin Campos. Foto: José Cordero. Diego Giacone ve un escalón sobre el resto al Herediano de Jeaustin Campos. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Los Giacone son argentinos, pero tienen décadas viviendo en Tiquicia y como técnicos se formaron en Costa Rica.

“Para mí entrenador es entrenador sea acá o en cualquier lado, por algo están los que están en las semifinales, ambos han demostrado capacidad, los técnicos no debemos desgastarnos en esas discusiones”.

Para Giacone el favorito es el Herediano de Jeaustin, un técnico que ya ha probado en repetidas ocasiones de lo que es capaz, contrario a los otros a quienes aunque no menosprecia, no sabe cómo reaccionarán en estas etapas.

“El rendimiento de Herediano ha sido muy parejo, Santos tiene una planilla que viene junta hace tiempo, Saprissa tiene un estilo muy ofensivo similar al de Alajuelense, siempre apuestan al gol y al ataque.

“El análisis del entrenador se notará mucho ahora en estas instancias finales, lo que pueda estudiar y analizar más allá de otras cosas”, detalló Diego.