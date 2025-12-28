Señalan a jugador costarricense de provocar trifulca al finalizar la final del fútbol guatemalteco

El Antigua GFC de Guatemala se proclamó bicampeón del torneo chapín al derrotar al Municipal, por un marcador global de 2-1, pero lo que se suponía iba a ser una tremenda celebración terminó en trifulca y responsabilizan a un jugador costarricense por provocar los incidentes de violencia que se dieron en el estadio El Trébol.

Los medios guatemaltecos reportan que luego del juego entre Antigua y Municipal, el defensor tico Alexander Robinson se habría ido en frente de la grada en donde estaba la afición rival, para celebrar frente a ellos y hacer gestos con sus manos, lo que provocó la molestia de jugadores del Municipal y de la hinchada.

Señalan a Alexander Robinson por provocar a afición del Municipal

Hubo compañeros que intentaron detener los golpes, pero era imposible y tuvo que intervenir la policía.

Antigua se proclamó campeón del fútbol guatemalteco al derrotar al Municipal, pero luego del partido hubo disturbios. Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala. (Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala./Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala.)

Descontrol

Según La Prensa Libre de Guatemala, la situación empeoró cuando aficionados escarlatas invadieron el terreno de juego en medio del descontrol.

“Los jugadores de Antigua, por razones de seguridad, tuvieron que refugiarse rápidamente en los camerinos sin poder celebrar el título con su afición como correspondía. Los panzas verdes conquistaron su sexta estrella y el primer bicampeonato de su historia, pero lamentablemente no pudieron festejar a gusto.

“Los mismos aficionados que invadieron la cancha comenzaron a golpearse fuertemente entre ellos. Las escenas de violencia generalizada mancharon por completo la celebración del bicampeonato de Antigua GFC, dejando imágenes lamentables que dieron la vuelta en redes sociales”, reportó el diario chapín.

Antigua y Municipal jugaron la final del fútbol de Guatemala, pero luego del partido hubo golpes entre jugadores y aficionados. Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala. (Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala./Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala.)

Antigua se proclamó bicampeón del fútbol de Guatemala, pero jugadores y aficionados se dieron de golpes, luego del partido. Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala. (Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala./Fotos tomadas de La Prensa Libre de Guatemala.)