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Senegal recurre ante el TAS tras perder el trono del fútbol africano

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió, días atrás, quitarle a Senegal el título de la Copa Africana

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Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

La Federación Senegalesa de Fútbol llevó ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de descalificarle como campeón de la Copa Africana y concederle el título a Marruecos.

La pasada semana, la federación de Senegal había anunciado que ordenó a sus abogados presentar el recurso ante la más alta jurisdicción deportiva, una decisión que se hizo oficial este miércoles.

“El recurso se refiere a una decisión tomada por la CAF el 17 de marzo de 2026, que declaró que el equipo nacional de Senegal perdió la final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos 2025 por descalificación”, detalló en un comunicado el TAS, que tiene su sede en Lausana (Suiza).

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El delantero de Senegal Sadio Mané levanta el trofeo como campeones de la Copa África en Marruecos, tras vencer al equipo local en una final llena de polémica.
La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió ante el TAS por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de descalificarle como campeón y conceder el título a Marruecos. Foto: AFP. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Por el trono

El fallo de la CAF concedió la victoria a Marruecos, anfitrión del certamen, con un marcador de 3-0, a pesar de que Senegal ganó 1-0 en la prórroga en una final caótica de la Copa de África.

El 18 de enero varios jugadores senegaleses abandonaron el terreno de juego durante el juego por el título para protestar por una decisión del árbitro que, poco después de anular un gol a Senegal, concedió un penal a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte.

Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, el partido continuó y el extremo marroquí Brahim Díaz falló el penal.

En la prórroga, fue Senegal el que se impuso con un gol de Pape Gueye.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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