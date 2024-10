Seniesa Estrada le aplica un golpe bajo a Yokasta Valle que los ticos nunca le perdonaremos

Seniesa Estrada peleó por última vez el 29 de marzo del 2024 contra Yokasta Valle. Foto: Top Rank Boxing.

La boxeadora Seniesa Estrada sorprendió a los aficionados del boxeo al anunciar una decisión que afectará directamente a Yokasta Valle. La estadounidense confirmó su retiro de los cuadriláteros, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Querido boxeo, gracias por 23 años de altibajos, 23 años que han sido los peores y mejores de mi vida. Gracias por darme una vida, por la oportunidad de inspirar a otros. Sé que no te extrañaré, no me arrepiento, hice todo lo que pude y hoy cierro mi carrera con un récord de 26-0″, dice parte de su publicación.

En el cierre de su mensaje, Estrada agradeció a su familia y a las organizaciones que la apoyaron durante su carrera.

“Agradezco a mis fans, amigos, familiares y a mi promotor Bob Arum de Top Rank. Gracias por darme la oportunidad de lograr mis objetivos y por tratarme con respeto. Sobre todo, agradezco a mi equipo. Hicimos más de lo que jamás imaginé que lograría como mujer en un deporte dominado por hombres. Ha sido un viaje increíble. Gracias por estar a mi lado. Espero que mi estilo de lucha sea recordado por siempre”, concluyó.

Esta decisión no fue bien recibida por Yokasta Valle, ya que la última pelea de Estrada fue contra ella el pasado 29 de marzo de este año, y de este modo se confirmó que no habrá revancha por los títulos en las 105 libras.

Valle había manifestado en varias ocasiones su deseo de disputar esa revancha en el estadio Nacional, pero finalmente no será posible.