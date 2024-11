Señora tica verá a Alajuelense por primera vez en un estadio y no será en el Morera Soto

Steven Aguilar y su mamá doña Darling fueron a Nicaragua para ver a la Liga contra el Estelí. Cortesía.

Steven Aguilar, un fiel aficionado a la Liga Deportiva Alajuelense está feliz de la vida, porque por primera vez acompaña al equipo de sus amores en un partido en el extranjero y lo hace al lado de su madre.

Aguilar, vecino de Alvarado de Cartago llegó a Nicaragua este martes por la mañana, para apoyar a los manudos en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana contra el Real Estelí, que se jugará este miércoles, a las 7 p.m.

Este fiebre contó que inicialmente viajaría con su padre, quien le inculcó a él y a sus hermanos el amor por los colores rojo y negro, pero se incapacitó hace dos semanas y no puede salir del país y por eso, doña Darling, su mamita aprovechó para ver por primera vez en su vida, un partido en un estadio de fútbol.

De hecho, Steven contó que más de uno ha vacilado a su mamá porque “debutará” como aficionada manuda en un estadio que no es el Alejandro Morera Soto, ni siquiera uno de Tiquicia.

“Es vacilón, mi mamá no es muy fiebre para el fútbol, a veces no le gusta cuando hay peleas o incidentes con los aficionados, pero por la situación de salud de mi papá acordamos que ella me acompañara.

“Mi mamá está ilusionada con el viaje, ya habíamos venido a Nicaragua y en ese momento conocimos otras ciudades, pero no hemos ido a Estelí y nos dicen que es una ciudad muy linda, con gente muy amable y buena comida. El miércoles llegaremos a eso del mediodía a esa ciudad y nos hospedaremos en el hotel en donde están los jugadores, para descansar allí luego del juego”, afirmó ilusionado.

El juego entre Real Estelí y Alajuelense será a las 7 de la noche. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ilusionado

Steven viajó con un grupo de 22 personas de varias partes del país, como Desamparados, San José Centro, Heredia y Alajuela. Contó que el viaje tardó unas 9 horas, porque se trasladaron por tierra y confía en que todo el esfuerzo que hicieron para llegar al vecino país se traduzca en buenos resultados.

“El viaje ha estado muy tranquilo, acá andamos bien identificados con la camisa y banderas de la Liga y han sido muy amables con nosotros.

Tenemos muchas expectativas del viaje, porque nos han dicho que Estelí es una de las ciudades más prósperas de Nicaragua y por lo que hemos visto, el estadio Independencia es muy atractivo”, dijo.

Sobre el partido, Aguilar por supuesto confía en la victoria, porque está motivado con lo que ha hecho Alexandre Guimaraes y sus muchachos.

“Tenemos que ganar bien acá (Nicaragua) para ir al Morera y liquidar la serie. Confío en que ganamos por lo menos 2 - 0, porque el equipo viene trabajando muy bien, y debe consolidar ese invicto que tuvo en la Copa Centroamericana”; afirmó.

Gustavo Quesada, del programa Fanátikos de Tigo Sports lleva en su mano derecha un amuleto de la suerte. Cortesía.

Sin confiarse

Gustavo Quesada, uno de los panelistas del programa Fanátikos de Tigo Sports también anda en tierras pinoleras y llevó un agüizote que usa desde el inicio del campeonato nacional y que espera que le dé buena suerte en la serie contra los nicaragüenses.

Tavo, como es conocido por sus amigos usa un brazalete en la mano derecha que le compró a La 12 y según relató, le ha dado buena suerte en el torneo local y en la Copa Centroamericana y aunque le falló en el clásico ante Saprissa, confía en que haga su efecto en los partidos contra el Tren del Norte.

“El año pasado ganamos invictos y creo que vamos por el mismo camino. Me parece que mañana (miércoles) ganaremos 1-0 con gol de Diego Campos.

“Sinceramente espero un partido muy diferente al del año pasado (la Liga ganó 3-0 en el juego de ida de la serie del 2023), porque el Estelí entendió cómo se juega una final ante la Liga y creo que serán más mesurados.

“Creo que por entrar al ataque cometieron muchos errores y esta final será diferente, creo que el equipo sabrá defenderse mejor”, comentó.

Este martes, Quesada estaba en Managua, en donde aprovechó para conocer algunos lugares como el Zoológico de Managua y el llamado Malecón y está encantado con la seguridad y lo limpia que se ve la capital nica.