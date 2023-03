¿Ser del Cartaginés es un obstáculo para llegar a la Selección Nacional?

Que el Cartaginés esté de primero, de quinto o de último lugar en la tabla de posiciones parece no incidir en nada en que los técnicos de la Selección Nacional se fijen en jugadores de ese club para las convocatorias, es más, parece ser que tener la blanquiazul puesta resta puntos.

Paolo Jiménez (retirado) y Allen Guevara son dos ejemplos de que con un rendimiento similar al de muchos otros no son convocados por ser de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El ejemplo más claro es el proceso actual, donde el Cartaginés es quinto lugar en la tabla de posiciones en franca disputa por meterse entre los cuatro primeros y con algunos jugadores en buen momento pero a los cuales el entrenador Luis Fernando Suárez no volvió a ver.

José Luis Quirós, Carlos Barahona, Allen Guevara, Kevin Briceño, Ronaldo Araya y Jeikel Venegas son algunos futbolistas que están en un nivel similar al que muestran jugadores de otros clubes que sí fueron convocados. Incluso, equipos como Guanacasteca y Guadalupe, que pelean por no descender tienen un convocado.

La situación no es nueva, pues ha habido futbolistas muy destacados en el club que no tuvieron llamados frecuentes a la Tricolor como Paolo Jiménez, uno de los volantes extremos más constantes del equipo y uno de los mejores asistidores en los últimos tiempos y retirado el año pasado. También se puede anotar casos como el de José “Pollo” Brenes, Jewison Bennette, Bernal Mullins, Heriberto Quirós entre otros.

La excepción a la regla fue Randall “Chiqui” Brenes, quien fue convocado constantemente y mundialista en Brasil 2014 y Danny Fonseca mundialista en el 2006.

Del actual Cartaginés solo José Luis Quirós fue llamado a uno de los microciclos, pero quedó fuera de la convocatoria final para los juegos de este sábado ante Martinica y del martes contra Panamá.

Randall Brenes fue de las excepciones a la regla. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Ya la dirigencia brumosa pegó el grito al cielo con su gerente general Leonardo Vargas Jr, quien dijo: “Uno ve que llaman a jugadores de distintos equipos y de Cartaginés no. Creo que puede ser un tema extraño porque para los microciclos, por ejemplo, el único jugador fue José Luis Quirós. Si uno analiza esos llamados y a los jugadores que realmente llaman, uno dice, ‘bueno, ¿en realidad estamos tan lejos de tener algún jugador en estos microciclos sabiendo los que llaman’”, expresó el dirigente.

El exjugador brumoso Bernald Mullins está convencido de que ser brumoso es un obstáculo para llegar a la Tricolor y se debe sobresalir por encima de muchos.

“Al jugador de Cartaginés no se le ve como al de Saprissa, Alajuelense o Herediano. He llegado a pensar que a Cartaginés le hace falta más peso en la Federación, no con la directiva de ahorita, pero sí años atrás. Para llegar a la Selección se debe ser muy sobresaliente”, dijo.

Recordó que hubo momentos en su carrera en donde andaba volando, junto con Heriberto Quirós y Jewison Bennette pero no los convocaban y cuando estuvo en la Liga era más fácil que lo llamaran.

Meter presión

Para el exjugador brumoso Paolo Jiménez siempre ha existido un menosprecio hacia el Cartaginés.

“Se nos menosprecia y eso lo comprobé cuando quedamos campeones y solo tuvimos un convocado a la Selección, muchas veces entendía que no convocaran jugadores del Cartaginés porque el equipo no andaba bien, pero esa vez comprobé que hay un menosprecio”, aseguró.

Jiménez asegura que la dirigencia brumosa tiene que hacerse sentir para que les convoquen más jugadores.

“Administrativamente hay que ser más fuertes, estar presionando”, expresó.

Paolo puso otro ejemplo que comprueba que a los brumosos les cuesta más llegar a la Sele.

“Cuando Ricardo Blanco estuvo con nosotros hizo un temporadón y no lo llamaron, se fue a Saprissa y sí lo convocaron. No puede ser que un jugador tenga que irse del Cartaginés para ser convocado, eso tiene que usarlo la dirigencia a favor y hacer campaña de que estando en Cartaginés también pueden ser llamados”, aseguró.