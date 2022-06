¡Ser tico en Catar es rudo! Cero guaro y están prohibidas las muestras de cariño

La odisea de los costarricenses que viajarán a Catar para el partido de repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda no es solo conseguir la platica para pagar el viaje, al estar allá tienen que seguir una serie de particulares reglas que si las rompen pueden terminar en la cárcel.

La Cancillería publicó una serie de recomendaciones para que los ticos que van a ir a apoyar a la Sele no tengan dificultades en un país cuya cultura es muy diferente a la nuestra y algunas conductas y comportamientos normales para los ticos podrían tener repercusiones en ese país árabe.

La selección nacional jugará en Doha, capital de Catar el 14 de junio (Rafael Pacheco Granados)

“Hay conductas como gritar en la calle o ser grosero con otra persona, que le puede generar multas de 800 dólares (más de medio millón de colones) hasta seis meses de cárcel o la deportación. Se debe prestar especial atención a la vestimenta, las relaciones sociales y el consumo del licor”, se lee en el comunicado.

En dos platos ni se le ocurra tomar y Dios guarde le agarre guaro vaquero porque allá no le aguantan nada, ni medio enjachar a alguien.

Además, la cancillería recomienda (no especifica género) que a la hora de vestir se cubra los hombros y las rodillas y en lugares públicos como hospitales, oficinas de correo y otros se les puede negar el acceso si viste de esta forma. Incluso, en centros comerciales no se permite ingresar con pantaloneta, minifaldas o blusas sin mangas.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda evitar gestos de afecto y de intimidad y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pues son ilegales y penalizadas. Prohibido ligar en Catar.

Tampoco se puede andar tomando fotos o haciendo videos de todo, debe considerar que resulta ofensivo fotografiar directamente a personas locales sin su consentimiento. Además, se requiere de un permiso especial para grabación de videos y fotografías con equipo profesional.

Hellen Alfaro, de la agencia de viajes, Heviajes y quien llevará a un grupo de ticos a Catar, junto con el programa radial Fútbol sin Censura, también le tiene una serie de recomendaciones a sus viajeros para que no vayan a tener problemas en Catar.

Ella incluso, es más específica que la Cancillería.

En los hoteles podría consumirse licor. Ilustrativa. (KARIM JAAFAR/AFP)

“El tema cultural en Doha es algo distinto y yo les digo que aunque sean pareja (novios), no hagan escenas amorosas, como darse besos o andar de la mano. Incluso lo recomiendo hasta para los matrimonios porque no vaya a ser que un policía los detenga y les haga todo un show. Mejor evitar”, dijo.

“Las banderas de Costa Rica no se pueden andar luciendo en Doha, solo dentro del estadio y no se puede celebrar como si fuera San José, que termina el partido y es un despelote. Se celebra en el estadio y luego al hotel”, explicó Alfaro.

En los hoteles se puede consumir licor, pero solo el que venden en esos establecimientos. Si una persona quiere comprar en un supermercado, no puede llevar a consumir en el hotel. Por eso si va para allá ni se le ocurra llevar Cacique para anda ligando.

“Las mujeres no es que deben andar tapadas con hiyab (un velo que se pone en la cabeza y cubre el rostro) pero no pueden andar escotadas, ni talladas, ni con los hombros pelados. El maquillaje es muy ligero lo que se permite y no pueden andar solas. Siempre tiene que haber un caballero con ellas”, expresó Alfaro, quien ha estado averigüando esos detalles para que sus pasajeros tenga toda la información posible.

“Yo andaría con blusa fresca de esa de manga de tres cuartos, flojita, un pantalón jeans no tallado y tenis. Eso se permite”, dijo.

La capital de Catar es hermosa. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Una persona que está allá me dijo que hay muchos policías encubiertos entre los civiles. Saben lo que usted está viendo en redes sociales, no pueden ver porno, por ejemplo, se van a enterar y se debe tener cuidado con las redes sociales. Todo eso lo revisan”, expresó.

“Tampoco pueden llevar nada de cerdo y están prohibidos los homosexuales. Y ojo, los hombres no pueden volver a ver mal, con intención, a las mujeres, tienen que estar concentrados en lo que están”, dijo.

Recomendó poner las tarjetas para usar internacionalmente y evitar la American Express y también contó lo que otra personas que fue a Catar le dijo.

“Van a encontrar tarjetas tiradas con números de teléfono de prostitutas, la persona agarra la tarjeta llama y hace la cita y literalmente lo están monitoreando, si el oficial encubierto o personal del hotel se da cuenta lo meten en la cárcel”, advirtió.

Lidia Campos, una herediana que viajará con su marido, aseguró que respetará la cultura musulmana y se ha preparado buscando información.

“Esas observaciones ya las vi en videos, voy a alistar una valija con alguna vestimenta fresca, que no tenga hombros descubiertos, no voy a llevar leggins ni pantalones ajustados, ni de los que tienen rasgaduras. Sé que no se puede consumir licor en lugares públicos, solo en los hoteles y depende del hotel”, expresó.

“Soy de la mentalidad de que uno tiene que respetar las diferentes culturas y la obligación del viajero es informarse primero e ir preparado”, añadió.