Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, gambeteó una pregunta directa que le hizo La Teja sobre fichajes

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, y quien ha estado en el ojo de la crítica por la política de fichajes del Monstruo para este torneo, expresó si realmente está contento con el rendimiento de esos jugadores.

Óscar Duarte ha sido el fichaje que ha dado la talla. (Albert Marín)

Saprissa contrató para este certamen a Óscar Duarte, Rachid Chirino, Gino Vivi, Youstin Salas y Deyver Vega pero vio partir a Kevin Chamorro, Luis Paradela, Warren Madrigal, Gerald Taylor y Douglas Sequeira. La queja de la afición es que los refuerzos que llegaron no compensan las bajas del club.

Solo Duarte ha sido importante y Vivi ha tenido algunos chispazos.

Gila dijo, durante la conferencia de prensa de presentación de José Giacone, que se debe evaluar la planilla como un conjunto. “No es fácil adaptarse, no es fácil hacerse el día a día en un club que siguen tanto, y donde hay periodos de adaptación”, explicó.

Explicó que un caso como el de Jefferson Brenes, quien hoy es una figura del club, en un principio le costó acoplarse.

“Llegó y no fue un fichaje que gustara a nivel mediático, y ahora todo el mundo ve lo capaz que es. Nosotros tenemos un plan que es tratar de ganar todo, más allá de los que llevan años. No podemos poner ningún tipo de excusa para no estar ganando títulos”, dijo.

Aunque Sergio Gila defiende el rendimiento de los fichajes y destaca el proceso de adaptación como un factor clave, la presión de la afición por resultados inmediatos sigue siendo alta.