Sergio “Kun” Agüero dio a conocer su nueva pasión y no se trata de fútbol o Twich

El exdelantero Sergio "Kun" Agüero tiene otra pasión. La Nación, Argentina.

El exdelantero argentino, Sergio “Kun” Agüero tiene otra pasión, además del fútbol y las transmisiones en Twich.

Ahora, Agüero le dedica tiempo al poker, disciplina que comenzó a practicar cuando tenía 19 años.

“De pibe (niño) arranqué a jugar online y me gustó mucho. Soy mucho de los juegos y de divertirme. Además, me gusta mucho también cómo se viene desarrollando el poker en todo el mundo y está bueno”, le contó Sergio Agüero al diario El País de Uruguay, en Punta del Este.

Desde hace unos meses y antes de finalizar el 2022, el argentino tomó la decisión de instalarse en Uruguay y eligió el principal balneario para vivir. Alterna entre Punta del Este y Miami, donde también reside.

“De Uruguay, lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo. La verdad que es un lugar bastante cómodo para mí y también resaltó que la gente es muy respetuosa y tranquila. Y yo que viví en otros lados, eso de la tranquilidad para mí es clave en el día a día”, remarcó.

El poker dejó de ser un juego de recreación para el Kun y ahora ya juega en eventos de primer nivel. En Punta del Este fue parte de la primera etapa del Enjoy Poker Tour 2023 y consultado acerca de con qué uruguayos armaría una mesa para jugar, el argentino dijo que “puede ser con Godín, Suárez, Cavani, Forlán. También me gustaría que estén el Chino Recoba y el Cebolla Rodríguez. Hay muchos con los que me gustaría poder armar una mesita de poker”.