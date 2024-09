Sherman Guity alza la voz y da a conocer una ruda realidad que enfrenta

Sherman Guity explicó lo costosas que son las prótesis que usa para correr. Cortesía CPN.

Sherman Guity reveló este martes un lado poco amable y duro que ha tenido que echarse encima para correr y competir en eventos como los Juegos Paralímpicos y otras competencias internacionales.

El corredor limonense comentó el alto costo que tienen las prótesis que debe utilizar para poder correr y de las que usa al menos tres al año para poder rendir como se debe.

Sherman alzó la voz que el apoyo económico es algo vital, no se trata solo de correr, entrenar y diseñar estrategias, sino en pagar piezas que le salen en unos ¢20 millones al año.

“Sería de gran ayuda contar siempre con apoyo económico, porque el deporte de alto rendimiento es muy costoso. Mis prótesis son muy caras. Al año necesito al menos dos o tres, y cada una cuesta $12,000 (unos ₡20 millones en total). Tener ese respaldo sería muy importante para adquirirlas y no tener que preocuparme por ese tipo de cosas”

“Solo espero que el apoyo continúe, no solo para mí, sino también para otros paratletas que pueden llegar a ganar una medalla en unos Juegos. También espero que se construyan más pistas, porque es muy necesario. A veces no tenemos dónde entrenar, ya que el Estadio Nacional está ocupado, y también la pista de Hatillo. Por eso es importante esa ayuda constante”, indicó Guity.

Los costos no son por comprar las prótesis, sino para el mantenimiento que necesita darles para que mantengan en óptimas condiciones.

Además destacó que quiere ser visto como un atleta más y no como alguien por el que se siente lástima o que se le ve con otros ojos por su accidente.

“Es importante que normalicemos estas cosas, que respetemos a las personas con discapacidades, y que no se nos vea como ‘el pobrecito’. En lo personal, pese a todo lo que hemos avanzado, todavía hay cosas que se me dificultan, como por ejemplo cuando tengo un dolor en el muñón (donde le cortaron la pierna), ya no puedo usar mi prótesis y debo dejar de entrenar por un tiempo”, añadió.

Sherman tiene adelante otro homenaje en puertas, en su natal Limón adonde la Municipalidad le rendirá un homenaje y lo declarará entre otras cosas, hijo predilecto.