Sherman Guity avanzó a la final de los 200 metros y rompió récord paralímpico

Sherman Guity aseguró su pase a la final de los 200 metros lisos de los Juegos Paralímpicos de Tokio nada más y nada menos que rompiendo un récord paralímpico.

Sherman hasta se dio el lujo de bajar el ritmo al final. Foto: AFP Sherman hasta se dio el lujo de bajar el ritmo al final. Foto: AFP (KAZUHIRO NOGI/AFP)

Guity, quien compite en la categoría T64 (atletas que sufrieron la amputación de una pierna) logró el primer lugar en su heat eliminatorio, registrando un tiempo de 21.85.

El tico además mejoró su marca personal en esta categoría. Su tiempo de registro en las Olimpiadas era de 22.65.

Sherman, quien se adueñó de la medalla de plata en los 100 metros planos el lunes anterior, compitió en busca de su segunda presea, la cual podría alcanzar este sábado, cuando se dispute la final a las 5:15 a. m.

El tico salió a pista a eso de las 8:34 de la noche de este viernes. Se ubicó en el tercer carril y enfrentó en su competencia a los paratletas Arz Zahreddine de Líbano, Jonathan Gore de Estados Unidos, Levi Vloet de Holanda y Jarryd Wallace, también de Estados Unidos.

El tico mejoró su marca y batió récord Olímpico. Captura de video. El tico mejoró su marca y batió récord Olímpico. Captura de video.

Sherman comenzó muy seguro la competencia y conforme avanzaban los segundos se le fue adelantando a sus demás competidores. Guity llegó tan solo a la meta que hasta se dio el lujo de aflojar el ritmo al final.

Tranquilo

El miércoles, antes de su carrera, el joven de 24 años dijo que estaba tranquilo y procurando de que los nervios no hicieran de las suyas.

“Cuando solo queda un día todo cambia. A uno se le sube la adrenalina, se pone nervioso, ansioso y pasa de todo. De momento estoy tranquilo. No puedo menospreciar a mis rivales, que están muy fuertes. Lo primero es intentar mejorar mi marca, voy a darlo todo, como dije, me voy a esforzar y confiamos en que salga la medalla.

“Estamos en unos Juegos Paralímpicos y no me puedo relajar, porque todos los atletas vienen por medalla. Me siento preparado para la competencia, entrené mucho para eso. Me gustan mucho los 100 metros, pero mi prueba favorita es la de 200. Tengo que concentrarme para la semifinal y administrar mis fuerzas y cerrar lo más fuerte posible”, destacó.