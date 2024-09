Sherman Guity dio sus primeras palabras luego de ganar oro en los 200 metros planos

Sherman Guity se proclamó campeón de los 200 metros lisos en los Juegos Paralímpícos de París. Cortesía CPN.

Sherman Guity no cabe de la contentera, pues este sábado se proclamó como el mejor deportista en los 200 metros planos de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El limonense obtuvo la presea dorada al registrar un tiempo de 21:32, marca que le ayudó a romper el récord mundial. Minutos después de la carrera, Sherman se mostró más que emocionado y compartió un breve mensaje en sus redes sociales:

“Gente... la verdad estoy muy feliz, he trabajado mucho por esto. Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me siguen. Muchas gracias de verdad”, expresó con una gran sonrisa.

El 2 de setiembre pasado, Guity se dejó la medalla de oro en la prueba de los 100 metros planos. Ese día también se convirtió en el dueño del récord olímpico, al registrar una marca de 10.65.