Sherman Guity hizo un llamado a Costa Rica tras coronarse campeón en París 2024

03/09/2024 París. El paratleta costarricense Sherman Guity ganó la medalla de oro en la prueba de 100 metros planos en los Juegos Paralímpicos Paris 2024. Foto: Olman Mora, Comité Paralímpico de Costa Rica

Sherman Guity está que no cabe de alegría y emoción, cumplió un sueño de vida al coronarse como campeón paralímpico en París 2024 e hizo un sentido llamado a Costa Rica tras este logro.

En declaraciones al periodista Olman Mora, del Comité Paralímpico Nacional, al atleta limonense se le notaba la emoción tras ganar la medalla de oro y además establecer un récord paralímpico.

Tras semejante hazaña, Sherman hizo un llamado al país, que celebre y se sienta muy orgulloso porque lo conseguido es algo realmente muy grande, el atleta más veloz del mundo es tico en los cien metros planos en la categoría T-64.

“Que la gente salga a celebrar esta medalla, es algo de celebración en uno de los eventos más grandes del mundo”, destacó.

Además le dedicó el triunfo muy en especial a su mamá, de quien dice que la presea también es suya y agradeció por traerlo al mundo. “Que sepa que la amo muchísimo”.

Sobre la carrera, destacó que sabía que el arranque era la clave, el momento adonde podía sacar ventaja, por eso se propuso arrancar muy fuerte y cuando se vio ya estaba en el primer lugar.

“Sin palabras, muy contento con el resultado, cuando salí de verdad que solo dije que tenía que enfocarme en mi carrera y cuando iba corriendo me di cuenta que iba de primero decía: ‘No afloje, meta, meta’, entré de primero y aún no me lo creo, es mi prueba favorita.

“Cuando pasé la meta pensé en todo el trabajo que he hecho en todo este tiempo, en el esfuerzo, que le gané a los mejores del mundo y que ahora yo soy el número uno”, comentó.

Whatsapp Video 202Sherman Guity: "Que la gente salga a celebrar, es uno de los eventos más grandes del mundo"-09-02 At 12.31.21 Pm

Al tico algo que lo ilusiona mucho es que en Tokio 2021 había ganado plata en esta prueba y tres años después se superó a sí mismo para llevarse el oro.

A Sherman aún le queda por competir en los 200 metros planos, prueba que disputará el sábado. Primero participará en las semifinales, a las 4:01 a. m. (hora de C.R.) y de avanzar, estará en la final a las 11:50 a. m.

“Espero que el 200 también sea así, por supuesto que voy a intentar también sacar ese oro, este es mi sueño cumplido, me voy muy contento para Costa Rica”, añadió.