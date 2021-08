Sherman Guity: “Me siento poderoso”

El paratleta nacional Sherman Guity dijo este martes en conferencia de prensa que se siente poderoso luego de haber ganado la medalla de plata en los cien metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Fue una competencia muy emocionante con un final muy cerrado. Cortesía Fue una competencia muy emocionante con un final muy cerrado. Cortesía (Getty Iamges)

“La vibra se siente desde aquí (del aficionado costarricense), me mantiene motivado y me siento poderoso. Gracias a los que me apoyaron”, expresó el paratleta.

Guity además, dijo que va a ir con todo a la prueba de los 200 metros, la cual es su favorita y en la que dice estar mejor preparado, aunque eso no significa que hay medalla segura.

“Mañana tengo que entrenar y luego toca descansar y correr muy inteligente los 200 metros porque tengo poco tiempo, pero vamos igual, voy a darlo todo”.

La semifinal de los 200 metros se correrá este viernes a las 6:30 de la tarde hora tica.

[ Sherman Guity prometió que sería el mejor paratleta del país tras sufrir el accidente y ¡lo cumplió! ]

“Llevamos trabajando muchos años para llegar aquí y ayer demostré que con esfuerzo todo se puede, el mensaje a los atletas es que cualquier cosa que hagan con esfuerzo y dedicación se puede”.