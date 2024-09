Sherman Guity regresó al país con una petición muy seria y un sabroso antojo

Sherman Guity, el paratleta olímpico costarricense, ganador de dos medallas de oro en París 2024, fue recibido por muchas personas este lunes en San José y en sus primeras declaraciones, dio a conocer un antojo que trae desde Francia.

Sherman Guity

Guity quiere comerse un rice and beans pero no cualquiera, el de Limón, su tierra. De hecho, muchos limonenses fueron a recibir a Sherman y la Municipalidad ha anunciado que tiene algunas sorpresas para el paratleta.

Llegaron limonenses con la bandera de la UNIA (Asociación Universal de Desarrollo Negro y Liga de Comunidades Africanas). (Juan Diego Villarreal)

“Gracias por todo este apoyo, es algo tan bonito y espero que sigan apoyando. Fui a demostrar que hay otro tipo de deportes en los que se puede dar apoyo y se debe apoyar a Limón, si hubiera más apoyo a Limón habría más superatletas, lo fui a demostrar a París, soy el mejor del mundo”, señaló.

Sherman Guity llegó sonriente al aeropuerto.

“Sé que en Limón me reciben con amor y cariño es mi casa y estoy muy contento. Quiero rice and beans, no puede faltar, tengo que ir a Limón a comerme mi rice and beans”, expresó en medio de un montón de gente.