Shirley Cruz: ‘Ahora quiero descansar’

La capitana de Liga Deportiva Alajuelense, Shirley Cruz, logró su anhelado retiro con un título más este sábado y dijo que, simplemente, quiere disfrutar el campeonato y descansar.

“Quiero descansar un buen rato y disfrutar de esta noche épica, no sé si algún equipo lo ha hecho antes (remontar tres goles en una final) y agradecer a la afición, al país, porque por donde quiera que fuera me demuestran el cariño y el amor que me tienen”, expresó.

Shirley Cruz tuvo su retiro soñado.

Cruz agradeció, especialmente, a sus compañeras, pues le decían que se merecía un retiro con el título.

Shirley Cruz con sonrisa de oreja a oreja tras titulo

“Cuando Natalia metió el cuarto gol me volvió a ver y me dijo, ‘asi se tiene que retirar’. Mucha gente no creía, nosotros sí, parte de la motivación fue ver al Barcelona remontando hoy contra el Wolfsburgo en la Champions League de Europa”, añadió la capitana rojinegra.

LEA MÁS: Liga Deportiva Alajuelense y Adriana Durán hacen un emotivo video para Shirley Cruz

“El ambiente fue positivo, en redes y algo que a nosotras nos encantó fue el recibimiento y a los liguistas agradecer ese amor y cariño. No tengo palabras, ahora repito, quiero disfrutar con las chicas”, comentó.

El gol de Natalia Mills le dio el pentacampeonato a Alajuelense en el fútbol femenino. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Kenia Rangel, autora de un doblete, manifestó que Cruz se merece ese retiro, que es la mejor jugadora de Costa Rica y que está muy contenta por conocerla. “Es la mejor persona que conozco de Costa Rica”, dijo la panameña, de muy buena actuación.

Shirley dijo que se está trabajando en la logísitca de un partido de despedida, pero que la participación en el Mundial Mayor atrasaría ese momento.