Shirley Cruz contó cómo se dio su regreso al París Saint Germain

Shirley Cruz está feliz de la vida con su nuevo reto en el París Saint Germain. Foto: psg.fr

En una entrevista publicada por el París Saint Germain este viernes, la costarricense Shirley Cruz contó la emoción e ilusión que le embarga al ser contratada como asistente técnica del primer equipo femenino de un club en el que ella hizo historia.

La histórica capitana nacional detalló, además, cómo se dio su regreso al cuadro galo, luego de dejar el equipo en el 2017, cuando era futbolista. Sus expectativas en esta nueva etapa también son muy altas.

“Espero aportar toda mi experiencia y mis vivencias, para transmitir eso a los más jóvenes. También quiero ayudar a las chicas, porque el D1 Arkema (como se le llama a la primera división francesa en la rama femenina) es un campeonato difícil de ganar. Espero que podamos ganar muchos títulos. Es un equipo joven, así que tendremos que adaptarnos porque el fútbol ha evolucionado. Por eso espero brindarles herramientas para que las niñas puedan dar lo mejor de sí mismas.

“Tendría un papel de asistente con el equipo principal, pero también con las jóvenes. Creo que puedo aportar mi experiencia, todo lo que he vivido, especialmente en Francia. Pero también aprenderé, estando con todo el personal. Porque también vine aquí a aprender. Ahora habrá que poner todo esto en marcha para que la sección femenina pueda conseguir sus objetivos”, destacó.

La tica contó, además, que ya conversó con el entrenador, Jocelyn Prêcheur, alguien que les es familiar, pues se conocieron gracias al fútbol.

“Sí, ya hablé con Jocelyn (Prêcheur) hace mucho tiempo. Es alguien que conocí cuando estaba en China, cuando él era entrenador asistente. Tiene una metodología que me gusta, al igual que su forma de jugar. Por eso también tomé la decisión de venir a ayudarlo”, dijo.

Les premiers mots de Shirley Cruz, de retour à Paris comme assistante technique de la section féminine du Paris Saint-Germain. 🎙️📺 pic.twitter.com/JgFLa7Rqht — PSG Féminines (@PSG_Feminines) December 8, 2023

Otro detalle que la convenció fue que trabajará con personas con las que pasó grandes momentos en Francia y tuvo muy buena química, lo que la convence de que estará dentro de un muy buen equipo de trabajo.

“Angelo ( Castellazzi), Sabrina ( Delannoy) y Jocelyn (Prêcheur) me dieron su confianza para que pudiera ser parte del proyecto París Saint Germain y esa es una oportunidad. Conozco el D1 Arkema y pasé gran parte de mi carrera en Francia. Estoy feliz de volver y ayudar al club. También quiero ayudar a Jocelyn para que podamos alcanzar los objetivos marcados al inicio de la temporada”, añadió.

Finalmente, contó que a pesar de estar lejos, nunca le perdió la pista al club y seguía en contacto con algunas personas, por lo que a la hora de considerar a gente para el puesto, pensaron en ella.

“Sí, vi muchos partidos. Francia me dio mucho y me enseñó mucho, por eso también volví, con el deseo de devolver lo que me dio París o incluso Lyon. Estos dos clubes me hicieron crecer como futbolista de alto nivel. También vi muchos partidos de la Liga de Campeones Femenina.

“Veo que la selección femenina va desarrollándose poco a poco, con Sabrina y Angelo poniendo las cosas en su sitio. También espero brindar la mayor cantidad de herramientas posibles a las más jóvenes, para que puedan alcanzar el alto nivel”, remató.