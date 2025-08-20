Shirley Cruz destapó los rivales de la Selección femenina para pelear el pase al Mundial

Shirley Cruz estuvo en el sorteo como encargada de sacar las bolitas con los nombres de las selecciones

La mano de Shirley Cruz señaló algunos de los rivales que tendrá la selección femenina de Costa Rica en las eliminatorias rumbo al mundial mayor en Brasil en el 2027.

La histórica excapitana de la Tricolor, señalada como la mejor jugadora en la historia de Centroamérica, según la transmisión del sorteo por parte de Concacaf, conformó un grupo que debería ser accesible para clasificar a la siguiente fase del torneo.

Shir nos emparejó con Guatemala y Bermuda, tras sacar las bolitas de los primeros dos bombos de selecciones, luego el grupo lo completan Granada e Islas Caimán.

“Durante la fase de grupos, cada equipo disputará cuatro partidos: dos en condición de local y dos como visitante. Al finalizar esta ronda, los seis ganadores de grupo avanzarán a la siguiente etapa, el Campeonato Femenino de la Concacaf, que otorgará los cupos directos a la Copa del Mundo Brasil 2027“, expresó la Fedefútbol en un comunicado.

Al ver el grupo, Shirley consideró que la Sele tiene que ir a ganar su zona sin dudas.

“Tenemos a Guatemala y a las islas que han ido creciendo, pero nosotros, como un país que ya tiene dos mundiales, tenemos que imponernos.

“Tienes poco margen de error, las selecciones tienen que prepararse muy bien, porque un solo error puede ocasionar que quedes afuera del mundial, por eso tienen que estar muy concentradas”, dijo en la transmisión que hizo Concacaf del sorteo.

La primera fase de grupos se jugará de noviembre del 2025 a abril del 2026, los seis equipos clasificados de esta ronda se unirán a Estados Unidos y Canadá en la siguiente fase en el que se disputarán los cuatro boletos al mundial y dos repechajes.