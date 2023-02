Si Joseph Joseph no queda en la presidencia de Alajuelense, ¿se llevará el CAR?

Directo y sin rodeos, así fue como Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense respondió sobre qué pasará con el CAR si no queda electo en las próximas elecciones.

Aprovechó la entrevista que tuvo en el programa Encuentro Deportivo con Yashin Quesada en radio Columbia para responder y así calmar las aguas de los aficionados, ya que en los últimos días ha sido una de las grandes dudas que han surgido previo a la elección.

¿Votó Joseph Joseph para que echaran a Andrés Carevic en el pasado?

No, no, no, vean, yo no aspiro a un puesto por el CAR, lo digo transparentemente, tengo un compromiso moral con los jugadores que están viviendo ahí y sus familias, no voy a llegar de un día para otro y decir me voy. El CAR es un programa de responsabilidad social muy serio y no por el resultado de una elección no lo vamos a traer abajo.

— Joseph Joseph, vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense