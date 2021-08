¿Si la Liga le gana a Saprissa es un espejismo o empujón para levantarse?

Todos los manudos queren que su equipo gane el clásico este domingo, lo que divide a la afición rojinegra son los efectos de ganarle a su archirrival.

Para algunos con un triunfo ante su archirrival dejan la mala campaña atrás y se meten con todo en la pelea por el título, mientras que otros consideran que sería un espejismo.

Para el comerciante en electrónica, Jorge Durán Quirós, quien es rojinegro por los cuatro costados, en este momento la Liga no está para ser campeón y ganarle a la "S" no sería más que un engaño.

Jorge Durán Quirós. Francisco Barrantes

"Ahorita si ganamos es como darle un extra a la afición porque claramente no estamos para ser campeones y menos para ganar un clásico, por eso insisto sería como para endulzarnos, para no desanimarse tanto y no nos desinflemos del todo", apuntó el manudo.

Para Durán desde hace tiempo la Liga no tiene jugadores de peso y por eso el equipo sigue dando tumbos

"Yo respaldo lo que dijo Wilmer, hay jugadores que solo les importa el salario y no tienen amor por la camiseta", comentó Jorge.

Al igual que Durán, Guiselle Barboza, administradora y fiel seguidora del León, considera que sería un engaño si su club gana la mejenga.

"Es como que nos den atolillo con el dedo y esto nos está pasando porque el equipo tiene chiquillos muy nuevos y les hace falta madurar, por eso me parece que deben jugar más veteranos y los que verdaderamente quieran a la institución y no solo piensen en ganar buena plata", aseguró la rojinegra.

Guiselle Barboza Soto. Francisco Barrantes

Eso sí, Barboza espera que este domingo su equipo le ponga bonito ante el Monstruo, porque sea como sea, ante Saprissa los manudos tienen prohibido perder.

"Tienen que jugar con ganas y sudar la camiseta. A veces pienso por otro lado que a la Liga le hicieron un macuá, porque perder ante Carmelita y otros equipos malos no tiene explicación", dijo Guiselle.

En el caso de Giovanni Salas, otro manudo de hueso colorado, el duelo entre el Monstruo y el León estará parejo por como camina cada equipo.

"Yo los veo mal a los dos, ninguno juega bien, sobre todo mi equipo la Liga y por eso creo que será parejo. Esas cuatro derrotas al hilo lo agüevan a uno, pero también está la historia de que los clásicos son partidos diferentes a los demás y a veces cuando no se anda bien, se termina ganando, así que creo que no sería un espejismo", comentó Salas.

Giovanni Salas. Francisco Barrantes

El impulso que necesita la Liga

Ricardo Chacón, exdefensor de la Liga, quien jugó 33 clásicos, ve la mejenga como una oportunidad para que los jugadores que no han tenido un buen momento demuestren que pueden estar en la Liga.

"Yo no lo veo como un espejismo, un clásico siempre implica muchas cosas y es un juego importante, sobre todo para la Liga, para tomar confianza y que finalmente el equipo pueda arrancar y meterse en los puestos claves, donde es una obligación para todo equipo grande estar", comentó Chacón.

Ricardo Chacón. Foto Rebeca Arias

El exportero Alvaro Mesén, también se apunta a que un posible triunfo del Pato levantará a la Liga de las cenizas.

"He visto a la Liga comportarse bien contra los tradicionales, ante el mismo Saprissa el clásico pasado, contra Herediano, o bien Cartaginés y además, veo que hay poca diferencia entre cada equipo, por lo que han mostrado a lo largo del torneo", explicó Álvaro.

Para Mesén tampoco marcará diferencia las ausencias de cada club, en especial del lado morado, donde no jugará por sanción Julio Cascante.

"Años atrás podía darse el hecho de que alguno de la columna vertebral no jugara y se sentía, pero hoy en día las planillas de cada equipo están bien constituidas y no creo que eso marque diferencia", opinó Alvaro.