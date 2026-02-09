Si se perdió el poderoso mensaje de Bad Bunny a Donald Trump en el Super Bowl, acá lo puede ver

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció un espectáculo de altísimo nivel este domingo, en el medio tiempo del Super Bowl LX, que se lleva a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El artista marcó un hito para la comunidad latina, durante el juego entre New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Benito Martínez encendió a quienes estaban en el escenario californiano, cuando en su primera aparición dijo “¡Qué rico es ser latino!” y, conforme pasaron los minutos, el artista resaltó lo mejor de la cultura latina.

El puertorriqueño Bad Bunny se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, en el Levi's Stadium. Foto: AFP. (JOSH EDELSON/AFP)

Los invitados

Artistas como Cardi B y Karol G se incorporaron al show en “Yo perreo sola” y la actriz Jessica Alba también tuvo su participación. Lady Gaga apareció después de un matrimonio, interpretando “Die with a smile”, en una versión de salsa.

Luego se sumó Ricky Martin , quien entonó un extracto de “Lo que le pasó a Hawaii”, con un fuerte contenido político. “No, no suelte la bandera ni olvide el lelolai”, dijo ante la aparición de banderas de su natal Puerto Rico.

El llamado Conejo malo lanzó otra poderosa frase, en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, y detrás de él aparecieron las banderas de los países de América, que fue nombrando uno a uno, en un mensaje contra el racismo y la discriminación.

Si no pudo ver la presentación, puede hacerlo aquí: