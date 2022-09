Sigue la novela entre Jimmy Marín y el Saprissa

La novela entre Jimmy Marín y el Saprissa no acaba. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La novela entre Jimmy Marín y su salida del Saprissa suma un nuevo capítulo y ahora la FIFA recomendó al cuadro morado pagar $375 mil (cerca de ¢243 millones) al Hapoel Beer’sheva de Israel, club en el que estuvo el volante.

Esto se da porque según el contrato entre los europeos y los morados, en caso de una salida de Marín a un club internacional ellos se comprometían a pagar este monto.

Según informó La Nación este martes, el Hapoel recurrió a FIFA ante la negativa de los morados de hacer el pago. Saprissa justificó que la salida de Marín fue un pago de cláusula de salida y no una venta.

“Cuando Jimmy vuelve al país, yo tuve negociaciones simultáneas con Saprissa y Alajuelense, pero Saprissa aceptó darle al Hapoel un beneficio económico para que Jimmy pudiera venir, pero Saprissa no está respetando los acuerdos, aunque sí se dio la trasferencia, el jugador no se liberó solo, no se le está pagando al equipo israelí lo que el contrato dice”, detalló José Luis Rodríguez, agente del futbolista en agosto.

Juan Carlos Rojas y el representante de Jimmy Marín usan Twitter para pelear

La FIFA le envió una carta al Hapoel Beer’Sheva y al Saprissa, en la que le da a la “S” la oportunidad de evitar un conflicto mayor por medio de una recomendación.

“La Secretaría General de la FIFA propone resolver este asunto de la siguiente manera: La demandada, Deportivo Saprissa S.A.D., pagará a la Demandante, Hapoel Beer Sheva Football Club: USD 375.000 como remuneración pendiente más 5% de interés anual hasta la fecha del pago efectivo. El pago (incluidos los intereses aplicables) deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la carta de confirmación.

“Esta propuesta es sin perjuicio de cualquier decisión futura que emita la cámara correspondiente del Fútbol Tribunal, en caso de ser rechazado por cualquiera de las partes”, se lee en el documento.

Los morados tienen hasta el 3 de octubre para aceptar o rechazar esta recomendación; si no la aceptan será la Cámara de Disputas la encargada de abrir un proceso ordinario para dar un veredicto final y de acatamiento obligatorio.

“Si cualquiera de las partes rechaza la propuesta, se llevará a cabo un procedimiento ordinario y la Cámara de el Tribunal de Fútbol tomará una decisión al respecto. En tal caso, la fecha de la reunión, así como la composición de la cámara se confirmará a su debido tiempo. Le agradecemos que tome nota de lo anterior”, añadieron.

En este momento, Marín juega para el FC Oremburgo, de la primera división de Rusia.