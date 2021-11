Sigue la novela entre Unafut y Ministerio del Deporte por el regreso de aficionados a estadios

La presentación del código QR es uno de los requisitos para volver a los estadios. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La Unafut está como un demonio por la jugadera que se tienen los ministerios de Salud y del Deporte con el tema del código QR para el regreso de aficionados a los estadios.

El jueves en la noche, o sea, horas antes del anhelado regreso de los fiebres a las graderías, el Ministerio del Deporte le avisó a la Unafut que los equipos podrían contar con un 25% del aforo ya anunciado solo si los aficionados presentaban el código QR, requicito que no se había pedido en un inicio.

Cuando se dio a conocer que los equipos jugarían acompañados de su afición, el 13 de octubre, se dijo que el aforo sería de un 25% sin necesidad del código QR, mientras que ahora, si los equipos no piden la prueba de doble vacunación tendrán apenas un 15% de espacios disponibles.

Ante el repentino cambio, la Unafut presentó ese viernes por la tarde una medida para suspender la nueva exigencia.

“Se busca anular la resolución improcedente, carente de fundamento jurídico y contraria a la disposición judicial que suspendió la exigibilidad del código QR para gozar de un aforo del 25% de la capacidad real de los recintos deportivos en los que están programados de la Liga Promerica”, informó la Unafut.

La Teja le envió una serie de consultas sobre este tema a la ministra del Deporte, Karla Alemán, a través del departamento de prensa, pero no hubo respuesta.

Casi 1.000 aficionados de Herediano verán al Team ante Guanacasteca. John Durán. (JOHN DURAN)

Todo listo

Aunque en la Unafut están chivísimas, parece que los clubes iban un paso adelante porque con los que conversó La Teja, ya le habían pedido a sus aficionados que contaran con el código QR.

Randall Castro, presidente de la Asociación Club Sport Herediano, encargada de la venta de entradas del Team, dice que los fiebres rojiamarillos que estarán el domingo en el juego contra Guanacasteca ya demostraron que cuentan con la doble dosis contra el covid-19.

“Desde la semana antepasada comenzamos con el proceso para que los aficionados pudieran volver al estadio. Les enviamos un formulario y tenían tiempo de presentarlo completo hasta el sábado 13 de noviembre, porque nosotros les generamos un código QR para que puedan entrar al Colleya Fonseca”, afirmó Castro.

Randy Aguirre, del departamento de prensa de Jicaral, recalcó que desde que pusieron a la venta los 375 boletos para sus aficionados, pidieron el famoso código.

“Era una de las condiciones que solicitamos para que compraran las entradas. Inclusive, antes de que el gobierno cambiara la medida, algunos aficionados vinieron al estadio a pedirnos ayuda para descargar el código QR y nosotros los asesoramos”, afirmó Aguirre.

[ Mil socios del Herediano podrán ingresar al estadio a apoyar a su equipo ]

Situación particular

Conversamos con el abogado Boris Molina y manifestó que con la medida el deporte quedó en una situación particular, pues si piden el código QR se les mantiene el aforo, pero si no lo solicitan más bien se les reduce, por lo que no se le está premiando, como pasa con otros negocios.

Por ejemplo, los restaurantes podrán tener un aforo completo, a partir del 1 de diciembre, si piden a sus clientes el código QR. En la actualidad, el aforo permitido es de un 50%.

“En términos de principios serían los más perjudicados, porque si solicitan el código QR no tendrán ningún incentivo y si no lo piden, quedan peor, entonces al presentar la medida cautelar pueden alegar discriminación con respecto a otros comercios”, destacó Molina.