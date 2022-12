Sin importar lo que pase entre Alemania y Costa Rica hay un periodista que sufrirá

A pesar de los golpes, Gassmann espera que Costa Rica puede sacarse algo de la manga de donde nadie espera. Foto: Instagram

Que Costa Rica y Alemania se tengan que matar entre sí en la fecha final de Qatar 2022 era un escenario al que no se quería enfrentar el periodista Eric Gassmann Langjahr, comunicador tico, alemán apasionado y conocedor del fútbol.

El fútbol en su familia tiene un lugar especial, recuerda muy bien como su abuelita, Gerda Gassmann se sentaba frente al tele a ver a la selección alemana, país que dejó para radicarse en Costa Rica.

Dos generaciones después llegó Eric, quien heredó esa pasión por la Mannschaft (como llaman en Alemania a su selección) a la cual quiere tanto como a la Sele. Con su corazón dividido nos ayudó a analizar a ambos equipos de cara al partido de este jueves a la 1 p.m

Su gran deseo era que los dos países clasificaran en el grupo E, pero ahora que podría ser solo uno, básicamente pide que gane el mejor porque pase quien pase, afirma, se sentirá contento, pues su sangre está en las dos naciones, según nos dijo.

“El domingo pasado que se decía que lo mejor para Costa Rica era que España empatara o que Alemania perdiera, viendo el partido no me dio remordimiento y yo quería que Alemania ganara, cuando cayó el primer gol, que anularon, yo pegaba gritos por toda la casa.

“Ha sido un poco extraño, bromeaba con los compañeros en el trabajo y les decía que iba a venir con las dos camisetas y dependiendo de quien meta el gol, me pongo o me quito la otra, creo que en el buen sentido, si lo trato de tomar de manera positiva, creo que será muy bonito, así como fue el del 2006, porque estaré feliz gane quien gane o pase. Obviamente siempre se me inclina un poco la balanza a Costa Rica porque aquí nací, con que pase uno soy feliz

El año pasado Eric Gassmann formaba parte del programa 120 Minutos de Radio Monumental. Cortesía.

-Su idea cuando empezó el mundial claramente era que clasificaran los dos, ¿le da algún temor que al final los dos queden eliminados como podría pasar?

No, yo sí creo que España le va a ganar a Japón y eso evidentemente saca a Japón del panorama y podría darnos la opción de clasificar. Si me voy a la razón yo creería que Alemania le va a ganar a Costa Rica, lo que pasa es que quiero ver que se puede presentar, pues Alemania está muy golpeada anímicamente, pero no deja de ser Alemania, sigue siendo un equipo de mucha tradición y si aún tienen posibilidades de clasificar irán con todo a a ganar.

-¿Qué dice su familia del Mundial?, ¿Se sienten igual que usted?

Estábamos muy felices al inicio y cuando ganó Japón como que se nos apagó el Mundial, lo comentaba con mi mamá, sobre ¿qué pasó? ¿Por qué están tan bajos de nivel? Ella no es tan seguidora del fútbol alemán, pero sí mucho de la selección. En la familia ahora está como frío el ambiente, quizás si clasificamos ya se empieza a calentar un poco por el lado alemán.

Mi abuela se vino a vivir a Costa Rica cuando tenía como diez años, igual siempre hemos vivido como esa cultura alemana en la casa, hemos sentido esa herencia. Recuerdo muy bien en el Mundial de Francia 98 ver a mi abuela viendo a Alemania muy emocionada, le gustaba mucho el fútbol, siempre hemos vivido esto así.

Esta generación de Alemania es muy diferente a otras, sus jugadores no son tan conocidos. ¿Cómo la ve?

Creo que pasan dos cosas, uno, Alemania perdió a muchos futbolistas que todavía juegan y no están en la selección como Toni Kross por ejemplo (se retiró de la selección) y tienen que aparecer jugadores nuevos que aún la gente no identifica y el cambio generacional ha pesado. Musiala es tal vez el más conocido y que ha destacado en este Mundial.

Otra cosa que pasa es que la base de la selección alemana siempre es de jugadores de la liga local, no se suele tener tantos jugadores afuera, ahorita está Rudiger en el Madrid o los del Chelsea, pero los que están en Alemania en equipo como el Bayern y el Borussia y que están en la selección, no están jugando porque les dan oportunidad a jugadores de otros países. Hay jugadores en posiciones muy claves como los delanteros que le están quitando ese espacio a alemanes lo que hace que no se vean tanto ni sean tan conocidos. En esta selección muchos jugadores llegan con muy pocos partidos.

¿Por dónde cree que Costa Rica puede hacerle daño a Alemania?

Es muy complicado porque a Alemania lo que lo jode mucho es la presión, ellos no se ven bien porque no son hábiles en manejarla, está muy acostumbrado a agarrar la bola y tocar en la media, no son de jugar a pelotear, menos ahora que no tenemos pívot arriba de buena altura. Tampoco manejan bien la desesperación, ellos están acostumbrados a jugar, anotar, ir ganando y controlar el partido y si se ven abajo en el marcador empiezan a dejar espacios. Lo que pasa es que para presionar se necesita muy buena condición física y ante España nos dimos cuenta en Costa Rica que no estamos a ese nivel. Un gol tempranero nos puede caer bien para manejarles ese aspecto.

-¿Cuál es su pronóstico del marcador?

Mi corazón dice que la Sele gana y que si puede ganar el partido, ganamos 1-0, pero la razón me dice que Alemania nos va a ganar, creo que dos o tres a cero, pero va a estar complicado. Al rato el partido será muy trabado, a la Sele le sirve mucho cuando embarriala el partido, aunque sea que ellos no jueguen, pero no deja jugar al rival como contra Japón, pero si tengo que dar un veredicto final, no creo que ganemos, sé que hay mucha euforia, pero hay que entender que es Alemania, es un buen equipo que está acostumbrado a este tipo de escenarios, creo que es depender de casi un milagro.