¡Sin sorpresas! Luis Fernando Suárez convocó a los de siempre para jugarse el pase a Catar

Óscar Duarte es la ausencia más pesada de la selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Una lista sin grandes sorpresas y que tiene como grandes ausentes por lesión a Óscar Duarte y Cristian Gamboa es la que entregó este viernes el técnico de la selección nacional Luis Fernando Suárez.

En conferencia de prensa, el colombiano dio los 25 nombres con los que cuenta para los partidos ante Panamá, México y Jamaica de la octogonal final de la Concacaf rumbo a Catar 2022.

“Hablé con Cristian Gamboa, él tiene una lesión crónica en sus caderas, no puede estar al cien por ciento en los tres partidos, por eso se decidió no convocarlo’', justificó el entrenador en el caso del jugador del Bochum de Alemania.

Entre algunos de los nombres más nuevos en la lista destacan Daniel Chacón y Douglas López, que son llamados por primera vez a eliminatoria, mientras que mantuvo a otros jóvenes como Aarón Suárez, Orlando Galo, Youstin Salas y Jewison Bennette.

Del microciclo que estuvo trabajando con la Sele quedaron fuera el portero Aarón Cruz, Juan Luis Pérez, Ian Lawrence y Jeffry Valverde.

La Fedefútbol comunicó antes de la conferencia que un jugador había dado positivo por covid-19 y que este fue aislado de inmediato junto al que era su compañero de cuarto, sin detallar quienes eran.

La ausencia de jugadores como Jonathan Moya, Christian Bolaños, Cristhopher Núñez se le cuestionó al técnico, pero dio una respuesta genérica en todos los casos.

“A todos los jugadores siempre los consideraré, los he visto y cuales son las mejores posibilidades, eso lo tengo totalmente claro, yo no voy a descartar a ninguno absolutamente. Tengo que tomar decisiones de llamar 23 y a veces me he dado libertades de llamar dos o tres más, pero no puedo hacer más”, explicó.

Para terminar, parece que la relación entre el delantero del Twente Manfred Ugalde y el colombiano sigue quebrada.

“De Manfred Ugalde lo último que sé es que mandó una carta renunciando a la selección”, aseguró Suárez.