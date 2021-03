“Por otro lado y no sé si todo el mundo lo sabe, es que Jorge Luis Pinto es una persona muy preparada, se formó universidades de Brasil y Alemania de forma rigurosa y así como yo me preparé para ser sociólogo, él se preparó para ser el mejor entrenador y alguna gente lo reconoce, no todos, porque en el ambiente de fútbol estamos rodeados de mucha gente que asume roles y no está preparada para hacerlo y ejemplos de esos nos sobran”, expresó.