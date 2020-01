"Un ejemplo: se equivocaron porque (dicen que) me tuvieron que expulsar contra Guadalupe, perfecto, pero en el minuto dos contra Cartago se resbala Marcel (Hernández) y me amonestan. Si el partido anterior era para roja, él que se equivocó fue él (árbitro) no yo. Entonces al partido siguiente dicen ‘a Guzmán teníamos que echarlo, en este lo vamos a amonestar’”, explicó.