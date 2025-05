Solo hay dos en el mundo: vea el Lotus 2-Eleven que correrá en La Guácima este domingo

Un formidable auto Lotus 2-Eleven, exclusivo y del cual solo existen dos unidades en el mundo, tomará parte este domingo de una competencia de autos exóticos, como Porsches, Ferraris y otros, en La Guácima.

El Lotus, que era de Javier Quirós, es una belleza. (Cortesía /Cortesía )

Se trata del chuzo de Adrián Villalobos, un vecino de Rohrmoser, quien es dueño de uno de los dos carros.

Adrián tiene un año de tener el espectacular Lotus y contó por qué es exclusivo y cómo se llegó a fabricar.

La fábrica de Lotus se detuvo para hacer los dos carros ticos. (Cortesía/Cortesía)

“En el 2008 iba a haber una campeonato GT1 en Costa Rica y Javier Quirós mandó a fabricar estos dos carros directamente a Lotus, en Inglaterra, con las especificaciones exactas del reglamento de ese campeonato”, expresó.

“Lotus detuvo su producción regular para construir específicamente estas dos unidades, hechas a medida para ese campeonato y esa pista”, detalló.

Villalobos tiene la placa original del carro (no de circulación sino de fabricación), en la que se especifica que es una serie de dos autos. Uno era para Quirós y el otro para Amadeo Quirós.

“Con el tiempo pasaron cosas, se pusieron a la venta cuando yo estaba buscando un carro con un buen chasis para competir, y compré uno”, manifestó.

Ambos carros estuvieron guardados por más de diez años en la Federación Costarricense de Motores (Fecom).

La placa de la Lotus que certifica que es un dos de dos, del 2007. (Cortesía /Cortesía )

El carro de Adrián tiene detalles técnicos que lo hacen especial.

“Todo el carro es de aluminio, no tiene nada de acero. Técnicamente es único, tiene la certificación de Lotus con la placa “2 de 2”. De hecho, hace unos días pedimos repuestos a la Lotus Inglaterra y se sorprendieron: no sabían que estos carros aún existían, no sabían qué había pasado con ellos".

El chuzo cuenta con un motor 1800 aspirado, que desarrolla entre 190 y 200 caballos de fuerza. Pero como el carro pesa tan poco, la relación peso-potencia es brutal. Por eso es tan rápido.

Vea el Lotus 2-Eleven en acción:

Lotus 2 Eleven de Adrián Villalobos

Aunque Adrián no ha corrido en una competencia, ya ha estado en exhibiciones y ha hecho las pruebas correspondientes en pista. Está en perfecto estado.

¿Un carro de esos puede circular en nuestras calles?

“Sí podría circular en la calle, pero actualmente no tiene RTV y marchamo. Si le hago la revisión técnica, lo puedo legalizar. Me falta arreglar algunos detalles como el limpiaparabrisas. Tal vez el próximo año lo pongamos al día”, expresó Villalobos.

En las exhibiciones siempre causa admiración. (Cortesía/Cortesía)

En cuanto al valor del carro, no se atreve a dar uno, pero sí dio una referencia. Hace una semana vio una subasta en Estados Unidos con el modelo más parecido al suyo (no se parece tanto dice, pero es lo más cercano) y el precio final fue de 96 mil euros (unos 55 millones de colones). “Y de ese modelo hay 500 unidades”.

Este domingo no solo se correrá una carrera más en La Guácima: también saldrá del garaje, por primera vez, en una competencia oficial, uno de los secretos mejor guardados del automovilismo nacional.