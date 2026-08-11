Sorpresa en Puntarenas FC: Néstor Monge se va sin jugar un solo partido

Néstor Monge pasará a Escorpiones de Belén luego que ni siquiera jugó en Puntarenas FC. (Twitter)

Néstor Monge fue uno de los refuerzos que más sonó para reforzar al Puntarenas FC en el Apertura 2026; sin embargo, su estadía en el cuadro chuchequero duró muy poco.

Los chuchequeros confirmaron este lunes que el experimentado volante de 36 años dejó el club sin siquiera haber jugado, apenas en la tercera jornada del campeonato.

Uno de los detalles más curiosos fue la explicación que dieron los naranjas sobre su salida y su nuevo destino, pues el jugador se fue a préstamo a otro equipo de primera.

“Puntarenas FC y Escorpiones llegaron a un acuerdo para el préstamo del jugador Néstor Monge, quien se incorporará al conjunto de Escorpiones.

“Este acuerdo se da gracias a las buenas relaciones existentes entre ambas dirigencias y al trabajo conjunto en beneficio del fútbol nacional”, indicaron en el Puerto.

Néstor firmó por un año con los tiburones, por lo que el jugador podría volver en el otro campeonato con los porteños.

Escorpiones ha estado en la mira de muchos estos días, dado que la semana pasada anunció al portero Anthony Monreal como refuerzo, pero al igual que en el caso de Néstor, él dejaría el club sin jugar también.

La Teja consultó a los belemitas por el caso del portero y un presunto vínculo con Inter San Carlos, y ellos indicaron que darían su posición este lunes, pero no lo hicieron.