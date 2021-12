Sorpresota para la abuelita morada: la llevarán al estadio para que vea a Saprissa en la final

Doña Cecilia Núñez celebró su cumple número 95 el 22 de noviembre pasado. Cortesía.

La familia de la abuelita morada, Ana Cecilia Núñez, le tiene preparada una gran sorpresa este jueves, su hijo Francisco y su nieto Javier la llevarán a la Cueva, para que disfrute del partido entre Saprissa y Herediano, a las 6 de la tarde.

Doña Ceci cumplió 95 años el 22 de noviembre y está deseando volver al Ricardo Saprissa para ver al club de sus amores. Francisco, quien se dedica a cuidarla conversó con La Teja y nos contó cómo se organizaron en la familia para complacer a una de las moradas más fieles.

“Mi sobrino Javier le había prometido llevarla en cuanto volvieran los aficionados al estadio. Me llamó hace un par de días y nos pusimos de acuerdo para darle la sorpresa”, dijo.

[ Abuela morada celebró su cumple 94 con el gane de Saprissa: “Sentí que me lo dedicaron a mí” ]

Como todos los días, la abuelita se vestirá de morado y blanco, sin sospechar que a eso de las 2 de la tarde la llevarán a uno de sus lugares favoritos.

“Javier vendrá para quedarse a dormir con nosotros y nos iremos al estadio bien temprano. A mamá la trasladaremos en su silla de ruedas, bien abrigadita y le diremos que vamos a ir a pasear, en el camino me imagino que se dará cuenta de que vamos para el estadio

“En el estadio nos dijeron que iremos a ver el juego en una de las plateas, porque al estar en silla de ruedas no podemos ir muy arriba”, afirmó.

A la abuelita morada su familia le tiene preparada una gran sorpresa. Sergio Alvarado. (Sergio Alvarado)

Contando las horas

Doña Ceci también conversó con La Teja, pero para no pasearnos en la sorpresa le hicimos una serie de preguntas como si fuera a ver el encuentro en su casa, en San Ramón de Alajuela.

“Estoy muy contenta porque Saprissa llegó a la gran final, tengo la fe en Dios en que ganaremos, porque para mí un nuevo título será lo más grande”, destacó.

La abuelita no escondió que le hace falta ir a la Cueva y anhela con todo su ser volver a la casa de todos los saprissistas.

“Si lo logramos, le pediré a mi hijo que me lleve al mercado central de San Ramón a darle una vuelta sonando la corneta”. — Cecilia Núñez, aficionada morada.

“Ya estaba acostumbrada a llegar al estadio casi de primera, me hace muchísima falta, no he vuelto a ir, pero extraño visitar al estadio.

“El partido lo veré con mi hijo Francisco, quien es el que me cuida y creo que será un juego complicado, porque ambos equipos querrán ganar.

“Confiemos en Dios, que los muchachos hagan un buen trabajo y no haya luego que lamentarse. Espero que Jimmy (Marín) y Christian (Bolaños) anoten en este partido”, manifestó.

La abuelita morada confesó que se alegra por la eliminación de los manudos a manos de su querido Monstruo.

“Me parece que está bien, lo que no me gustó fue el desorden que hubo después, pero en eso Saprissa no tiene nada que ver, una cosa son ellos, que siempre hacen su alboroto.

“Ellos decían que tenían un equipo de estrellas, un equipo de lujo y ahí está el resultado”, relató la señora.

Doña Ceci ya tiene las tres dosis de la vacuna contra el covid-19 y dijo que le gusta el trabajo del técnico Iñaki Alonso.

“Gracias a Dios el equipo se ha sabido adaptar a la idea del entrenador, él también al equipo. Esperemos que siga así, parece un buen entrenador, lo ha demostrado y los muchachos se llevan bien con él, lo saben comprender.

“Si Saprissa queda campeón, porque espero que así sea y si lo logramos, le pediré a mi hijo que me lleve al mercado central de San Ramón a darle una vuelta sonando la corneta”, expresó.

Como la abuelita morada está en todas, también habló de la muerte de Losilla, quien falleció el martes 7 de diciembre luego de ser atropellado por una moto.

“Viera que me dolió bastante, porque era una persona muy buena gente, especial y por suerte tengo una foto con él que nos habían tomado hace mucho. Una muerte que realmente todos los saprissistas hemos sentido”, comentó.