Sporting anuncia su primer fichaje para la próxima temporada

Cortés jugará con los paveños por los próximos tres años. Foto: Prensa Sporting.

Tras varios cambios en la planilla, el Sporting Fútbol Club anunció al defensor Walter Cortés como su primer fichaje para la próxima temporada.

El lateral izquierdo firmó con los paveños por los próximos tres años, el equivalente a seis torneos cortos, luego de jugar la temporada pasada con Guanacasteca. Cortés aseguró que viene a darlo todo.

El jugador reveló, en la presentación con el club capitalino, que tuvo otras ofertas para jugar con otros equipos, pero que al final se decidió por Sporting por la estructura que tienen.

LEA MÁS: ¿Cuál equipo se lleva el primer round entre Herediano y Saprissa, según la prensa deportiva?

“Tenía otras ofertas, pero temas futbolísticos, salariales y familiares me hicieron tomar la decisión de venir a Sporting. A pesar de ser bastante joven siento que tengo mucha experiencia. Gracias a Dios he podido ser campeón y he competido en CONCACAF. Siento que puedo venir a aportar, todo eso que he recolectado con el tiempo”, comentó.

Se espera que en los próximos días el equipo comunique más entradas y salidas, entre ellas se debe conocer si José Giacone seguirá bajo la dirección técnica.