Deportes

Sporting anuncia un importante cambio de cara al juego contra Saprissa

La dirigencia del Sporting FC anunció un cambio en la programación del último partido del torneo de Apertura ante el Deportivo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Sporting FC anunció un importante cambio de cara al juego contra el Deportivo Saprissa, con el que cerrarán su participación en el torneo de Apertura.

Inicialmente, el duelo entre albinegros y morados sería el sábado 6 de diciembre, a las 8 de la noche, en el estadio Ernesto Rohrmoser.

Sin embargo, este lunes, el equipo que dirige Minor Díaz reveló que el encuentro será en otra fecha.

23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting
El juego entre Sporting y Saprissa será este viernes, a las 7 p.m. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El cambio de hora del juego Sporting vs Saprissa

La dirigencia del Sporting dio a conocer que el partido será el viernes 5 de diciembre, a las 7 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser.

En este momento, Saprissa es el segundo en el torneo, con 33 puntos; mientras que los josefinos son octavos en la tabla, con 15 puntos.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaTorneo de Apertura 2025Sporting vs Saprissa
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.