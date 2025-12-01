Sporting anuncia un importante cambio de cara al juego contra Saprissa

Sporting FC anunció un importante cambio de cara al juego contra el Deportivo Saprissa, con el que cerrarán su participación en el torneo de Apertura.

Inicialmente, el duelo entre albinegros y morados sería el sábado 6 de diciembre, a las 8 de la noche, en el estadio Ernesto Rohrmoser.

Sin embargo, este lunes, el equipo que dirige Minor Díaz reveló que el encuentro será en otra fecha.

El juego entre Sporting y Saprissa será este viernes, a las 7 p.m. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El cambio de hora del juego Sporting vs Saprissa

La dirigencia del Sporting dio a conocer que el partido será el viernes 5 de diciembre, a las 7 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser.

En este momento, Saprissa es el segundo en el torneo, con 33 puntos; mientras que los josefinos son octavos en la tabla, con 15 puntos.