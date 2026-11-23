Sporting derrotó a Inter San Carlos en el Torneo de Apertura 2026 y se mantiene en la lucha por el liderato. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sporting celebró su clasificación a semifinales con un contundente triunfo por 4-2 ante el Inter San Carlos este domingo en el estadio Carlos Ugalde.

Los albinegros llegaron a la jornada 17 con el boleto amarrado luego del empate de San Carlos el viernes, pero querían redondear el pase con una victoria que demostrara por qué por primera vez se metieron a la otra fase.

Este resultado los metió de segundos con 33 puntos, a uno de Saprissa, por lo que llegarán a la última fecha todavía soñando con el liderato, esperando ganarle a Puntarenas FC y que el rival al que derrotaron este domingo les ayude con la S.

El encuentro eso sí, tuvo su cuota de sufrimiento en un partido que se complicó más de la cuenta en el segundo tiempo, pero que igual supo resolver.

Lo de los griegos en Ciudad Quesada fue una confirmación de lo bueno que han hecho este torneo: finalmente aprendieron a golpear en los momentos importantes, a sacar la jerarquía de muchas de sus figuras y de su cuerpo técnico.

Desde el inicio el equipo se impuso con el gol de Joshua Navarro con un remate de cabeza solo cerca del punto de penal tras un tiro de esquina de Alex López, apenas a los cuatro minutos.

A los 36, Marco Ureña sorprendió a todos, le ganó la carrera a dos defensas, se quitó el achique de Aarón Cruz con un toquecito al lado y luego definió con el marco vacío en un partido que dominaba.

En la primera jugada del segundo tiempo, Joshua Navarro puso el tercero con un remate desde fuera del área; parecía que liquidaba, pero el Inter reaccionó.

Primero, Carlos Martínez anotó a los 49 al cerrar una jugada solo frente al marco de Leonel Moreira y luego Wílmer Azofeifa hizo uno de tiro libre a los 62.

El partido se cerró mucho, Sporting lo sufría, pero lo pudo liquidar a los 85 minutos con una bola que Eduardo Pastrana cerró al segundo palo para celebrar un triunfo más.