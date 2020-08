- Eso fue algo que me caracterizó, ese carácter y querer ganar, aprendí mucho de la gente que me acompañó, tanto en los equipos que jugué como en Saprissa que se acostumbra uno a la presión de ganar siempre y los jugadores lo entienden de esa forma, exijo al máximo, me gusta que los jugadores sean receptivos si se les pide que corrijan algo que no hacen bien.