Sporting es líder y metió al Herediano y a Geiner Segura en un zapato

Herediano se fue en todas en su visita al estadio Ernesto Rohmoser. (Jorge Castillo)

Sporting le sacó réditos al empate en el clásico, derrotó 1-0 al Herediano y se volvió a subir al liderato del Clausura 2023, resultado que mete en un zapato al técnico florense, Geiner Segura

Que vayamos por la fecha cinco del torneo y ya estemos pensando que el puesto de un entrenador está en riesgo habla de cómo están las cosas en el Herediano, nada que no haya pasado antes con los florenses.

Hay una lista bastante extensa de entrenadores que tuvieron un mal arranque con el Team y la paciencia no le duró mucho a la dirigencia y rapidito les mostraron la puerta de salida. Estamos claros que la historia dice que la paciencia no es una de las virtudes en los rojiamarillos.

Es una lástima con Geiner, no tenemos duda que es una gran persona, un entrenador trabajador, dedicado y de los que usted nunca ve metido en pleitos, pero esto del fútbol, no se trata de buenas personas, sino de buenos resultados.

No es solo el tema de los marcadores, sino también de lo generación de juego, la química entre Geiner y lo que quiere que se vea en cancha no se da, el equipo no anda y queda aún más en evidencia ante rivales que exigen un poco más como Sporting.

Ahora, no todo es responsabilidad de Geiner, hay cosas con las que él no puede hacer, como con la desconcentración de sus jugadores, Kenneth Vargas se fue expulsado por acumulación de amarillas, luego de que la primera se la ganó por una malacrianza al árbitro Pablo Camacho.

Fernán Faerron se pone a pelear con el delegado de campo sin explicación, a sus delanteros les cuesta un mundo mandar la bola a las redes, los jugadores tampoco le ayudan.

No queremos bajarle el piso a los albinegros, que con todo mérito son líderes del campeonato, grandes beneficiados del empate en el clásico, pero un equipo llamado a ser campeón siempre como el rojiamarillo, debería resolver estos partidos ya sea por conjunto o individualidades.

En el primer tiempo, por amplia diferencia, los josefinos eran mejores y en toda la etapa inicial se mantuvo, por algo tuvieron seis remates a marco mientras que los visitantes solo dos.

Apenas a los cinco minutos, los paveños se pudieron adelantar, pero el árbitro Pablo Camacho no vio un penal claro por una mano de Aarón Salazar entrando al área, él réferi dijo que le pegó en la costilla, pero la repetición de la jugada dejó claro que era mano.

Cumplieron promesa

Antes del partido, Harry Rojas, volante de los josefinos dijo que su equipo quería salir a proponer y cumplió en la etapa inicial, la insistencia le pagó a los 32 minutos con el gol de Ian Smith.

Juan José Calero, atacante colombiano de Sporting creó una muy buena opción, llegó a las afueras del área y se la sirvió a Ian que venía entrenando y con un bombazo de derecha cerró la jugada de muy buena manera para marcar el único tanto del juego.

En el segundo tiempo, el Team apretó, se dejó la pecosa y buscaba con todo la igualada, pero escaso de ideas y sin profundidad para generar peligro que realmente pusiera en riesgo el marco de Luis Torres. En eso se iban los intentos.

Los rivales de este sábado son opuestos, un líder lleno de confianza de qué puede medirse con cualquiera y un grande que está metido en un enredo del que no sabe cómo salir.