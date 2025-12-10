Sporting FC anuncia la salida de Minor Díaz tras los pésimos resultados en el Apertura

El Sporting FC comenzó con la limpia, luego de finalizar el torneo de Apertura 2025 y uno de los primeros cambios en el equipo albinegro tiene que ver con su cuerpo técnico.

Este miércoles, a través de sus redes sociales, el club anunció que Minor Díaz no seguirá como entrenador del equipo.

El Sporting cerró su participación en el presente campeonato en el octavo lugar de la tabla, con 16 puntos. El entrenador nicoyano llegó al club la presente temporada, luego de la salida de Luis Marín.

Minor Díaz no sigue como técnico del Sporting FC. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Así anunció Sporting la salida de Minor Díaz

En su cuenta de Instagram, Sporting, que a partir del 2026 tendrá su cancha y proyecto deportivo en el cantón de Grecia, mencionó:

“Sporting FC informa que el señor Minor Díaz no continuará como director técnico del primer equipo masculino.

“Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y profesionalismo durante este periodo. Le deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos”.