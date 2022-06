Sporting frente a Alajuelense será el primer plato fuerte de las semifinales del torneo femenino

Abigail Sancho y Sianyf Agüero disputan el balón en el partido que terminó 2 a 2 entre Alajuelense y Sporting FC. (Prensa Alajuelense)

Se vienen las semifinales, una de las fases más emocionantes de este torneo de Apertura femenino y el primer plato fuerte se servirá con el duelo entre Sporting y Alajuelense.

La mejenga se jugará este sábado, a las 3 de la tarde en el estadio Ernesto Rohrmoser y las leonas llegarán a sacarse la espinita contra las josefinas, quienes les empataron 2-2, el 22 de mayo pasado.

Además, Sporting derrotó a Alajuelense en la segunda fecha del Torneo de Copa, el 22 de enero anterior y le quitó un invicto de 22 fechas a las liguistas.

Alajuelense solo le ganó un juego a las güilas dirigidas por Edgar Rodríguez y fue en el primer encuentro de la fase regular, el 19 de marzo, cuando las rojinegras obtuvieron la victoria 2-1, en el estadio Cuty Monge, por lo que son un hueso duro de roer para las leonas.

El técnico del Sporting, también dirigió a las leonas, por lo que conoce bien el teje y maneje del cuadro rojinegro. Prensa Sporting.

Intensidad

A la periodista de TD Más, Adriana Hernández le hubiera gustado ver a ambos equipos en la final del certamen, pues según su criterio, son los mejores cuadros del campeonato.

“Va a ser una serie muy pareja, son los mejores equipos del torneo, han hecho muy buenas cosas y considero que será una serie cerrada, con pocos goles y muy pareja. No me atrevería a decir cuál está por encima del otro, porque pese a que la Liga es el mejor equipo a nivel nacional, en cuanto a nivel competitivo, puedo decir que Sporting está muy bien”, afirmó.

Criterio similar tiene Pamela Solano, periodista de Deportivas Columbia, quien manifestó que visualiza un encuentro reñido y de mucha intensidad.

“Me parece que las dos series son muy parejas, pero esta en particular creo que tiene un ingrediente especial y es que Sporting logró vencerlas en el torneo de Copa cuando ninguno de los dos equipos tenía a las seleccionadas”, señaló Solano.

Las leonas finalizaron la fase regular como líderes indiscutibles del certamen, pero Sporting también tiene lo suyo.

“Sporting tiene jugadoras de mucha experiencia, el recambio que hizo Sporting, en donde contrató a muchachas de mucha experiencia y que saben jugar este tipo de partidos, puede ser una de sus fortalezas, pero yo le añado el cuerpo técnico encabezado por Edgar Rodríguez, que sabe mucho de fútbol femenino y que conoce a Alajuelense, él dirigió a algunas jugadoras de Alajuelense y sabe lo que pueden hacer”, dijo Hernández.

Solano coincidió con la periodista de TD Más y sabe que un punto a favor de Sporting es el conocimiento que tiene Rodríguez del rival.

“Un aspecto es que las conocen muy bien, Edgar dirigió a muchas liguistas, si bien el equipo ha cambiado desde que él las tenía en Codea, hay una base todavía. Otra cosa es que saben jugar con el tema de que no son favoritas, me refiero a que no son ellas las que tienen la presión y lo saben canalizar bien.

“Por supuesto, eso añadido al orden táctico y la potencia ofensiva que tienen. Deben cuidar no regalar nada porque eso les ha costado en otros juegos”, afirmó.

Alajuelense es el actual bicampeón del torneo femenino. Francisco González. (Francisco González / Goles Manudos)

¿Leonas obligadas?

Alajuelense es el actual bicampeón del certamen y su impecable racha de 35 juegos sin perder las coloca como favoritas a un nuevo título.

Pero, ¿están las leonas obligadas a obtener el campeonato?

“Alajuelense ha sido el mejor equipo del torneo, es el mejor a nivel nacional, tiene un rendimiento que nadie ha podido superar, tiene una marca histórica que nunca ha sucedido en el fútbol nacional, es el obligado a ganar el torneo por lo que ha hecho”, recalcó Hernández.

Solano no se quedó atrás y también cree que las rojinegras deben pelear por el título.

“Creo que la mayoría espera que Alajuelense gane y ellas tienen una afición exigente. Sporting se presenta como el equipo retador y que no tiene nada que perder (dicho así por el propio técnico) sin duda las obligadas en las semis y en cada fase son las manudas”, expresó Solano.