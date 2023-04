Sporting le da vida al Herediano

Hay que dejarse de varas, el partido entre Sporting y Puntarenas tenía un gran interés para gran parte de la afición futbolera por la implicación que el resultado tenía para el Club Sport Herediano.

El empate de los albinegros le sigue dando vida al Team de clasificar, pues queda a tres puntos de diferencia de los dirigidos por José Giacone y este domingo enfrenta a Saprissa. Al cuadro rojiamarillo no le queda más que ir a ganar a la Cueva del Monstruo para alcanzar en puntos a los albinegros, pero la misión no es sencilla.

Que el Team se quede fuera de la fiesta grande no es un dato menor para tres de las aficiones más importantes del país, la de Saprissa, la de la Liga y los cartagineses, que prefieren ver en semifinales a un equipo pequeño como Sporting, pero al que le quedan grandes estos partidos. Cuando tienen que ganar, no lo hace y, como en este caso, sigue dando vida al Team.

Ojo, no decimos que la creciente afición de Sporting no puje por su equipo o que los porteños no estuvieran metidos de lleno con el PFC, pero lo cierto del caso es que morados, manudos y brumosos cruzaban los dedos por el triunfo albinegro. El resultado se estaba dando hasta el minuto 82, cuando el Puerto logró el empate.

Eso sí, el Monstruo puede dejar este domingo en cuidados intensivos al Team y con el morbo que implica el regreso de Jeaustin Campos a la Cueva. Ese juego se las trae. Aún así, por más derrota florense, Sporting quedaría a tres unidades, o sea, tampoco es un desastre.

El Puerto empezó mejor y se veía un juego colectivo importante, pero Sporting golpeó en su primera llegada.

Fue al minuto 9, cuando Randall Azofeifa ejecutó un tiro de esquina al primer palo, donde Francisco ‘Divino’ Rodríguez anticipó a todos los defensas y jupeó hacia atrás, prolongando el balón al área chica, donde llegó de palomita Dennis Castillo para mandarla al fondo.

Anthony López abrio el marcador. (Sporting)

El Puerto siguió en lo suyo, es un equipo que le da buen tratamiento a la pelota y casi logran el empate con un cañonazo de Anthony Hernández que el portero Luis Torres rechazó. Era la segunda opción que tenía el delantero porteño de cara al marco, pues al minuto 8 levantó mucho el balón y la mandó a las nubes.

Pero el gol dio confianza a los albinegros que casi llegan al segundo pepino por intermedio del Divino, quien pegó un derechazo en el horizontal de mano izquierda del portero Randall Aguinaga.

LEA MÁS: Sporting golea en ideas a todos los equipos de Primera División

Hasta que llegó el segundo gol, esta vez de Anthony López. El pequeño volante anticipó a Aguinaga en un pase de Bryan Vega y de jupita la mandó a la red.

Sporting no pudo con Puntarenas.

Esa anotación volvió a ser festejada por todos los que no quieren al Team adentro, pero Puntarenas descontó antes de finalizar el primer tiempo con un golazo de tiro libre de Yoserth Hernández. El mediocampista pasó el balón por encima de la barrera, la clavó al ángulo y venció el manotazo que Torres alcanzó a pegar.

Los albinegros entraron con mejor tono al complemento y Azo casi mete un golazo de tiro libre, pero respondió bien Aguinaga.

Puntarenas nunca bajó los brazos y Klíver Gómez casi anota lo que hubiera sido el gol de la fecha al 60. Le pegó un cañonazo a la pelota que se fue a estrellar en el ángulo de mano izquierda de Torres.

Sporting cerró los caminos al marco, quizás un poco anticipado y permitió que el Puerto encimara. Los dirigidos por Giacone sufreron con los embates y Jurguens Montenegro logró el empate cuando recibió un pase de José Leiva y con Ariel Soto encima, se dio vuelta, remató y venció a Torres. El festejo fue florense y el lamento de morados, liguistas y paperos.