Sporting manda al San Carlos de Wálter “Paté” Centeno al sótano

Centeno está en el sótano de la tabla con San Carlos (La Nación/Cortesía: San Carlos)

San Carlos trajo a Wálter “Paté” Centeno en búsqueda de recuperar los buenos resultados, pero la realidad es que está siendo todo lo contrario.

Pese a que Sporting en el Carlos Ugalde podía verse como una oportunidad para sumar de tres puntos, los albinegros tenían otra cosa en mente y es que recién iniciando el juego José Pablo Agüero mandó a guardar la primera anotación.

LEA MÁS: Este es el tiempo que tenía Keylor Navas sin recibir cuatro goles en un partido

El malestar en las grandes sancarleñas se incrementó cuando en una jugada muy extraña, terminó cayendo el segundo para la visita, gracias a Ariel Soto en apenas 15 minutos de partido.

Antes de la media hora de compromiso, el mexicano, Erick “El Cubo” Torres se encargó de ponerle tintes de goleada a favor de los de Minor Díaz con un 0-3 que llenaba de más dudas a los de Centeno.

Al minuto 63, y como si fuera poco el sufrimiento, Jean Carlo Agüero vio la roja por doble amarilla. La tarea de San Carlos se convirtió entonces en un milagro por remediar.

Los de Centeno intentaron acortar distancias pese a las circunstancias tan adversas pero, pese a tener una pelota que pegó en el poste e insistir en el arco, defendido por Leonel Moreira, no consiguieron descontar el gol de la honra, para al menos maquillar un poco el resultado.

LEA MÁS: Saprissa recupera tintes de mística y sube a la cima al derrotar a Cartaginés de manera agónica

Los sancarleños ni siquiera han marcado en sus últimos duelos, siendo el último gol el anotado en el estreno del Paté, cuando en la cancha de Guadalupe consiguieron ganar 2-3, pero desde entonces los marcadores no le sonríen a los Toros.

Luego de este marcador, Sporting sale del último lugar gracias a sus nueve unidades, dejando a los de Paté en dicho puesto con un punto menos.