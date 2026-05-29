Sporting mete presión en el mercado y presenta nuevo refuerzo

Sporting FC presentó a su tercer fichaje para el Apertura 2026.

Este viernes, los albinegros anunciaron que el lateral Ignacio Gómez reforzará la defensa del equipo que dirige Andrés Carevic para la próxima temporada.

Gómez tiene 27 años y llega procedente del Puntarenas FC.

Ignacio Gómez es el nuevo refuerzo del Sporting FC. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

La llegada de Ignacio Gómez

Sporting FC explicó las razones por las cuales contrataron al defensor.

“La llegada del futbolista responde al objetivo del club de continuar fortaleciendo el plantel con jugadores competitivos, comprometidos y con capacidad de crecimiento dentro del proyecto deportivo.

“Gómez destaca por su disciplina, intensidad defensiva, regularidad y proyección ofensiva, características que le han permitido consolidarse dentro del fútbol nacional.

“A lo largo de su carrera en Primera División, el lateral ha defendido los colores de Municipal Liberia y Puntarenas FC, acumulando 108 partidos oficiales y dos anotaciones.

“Con esta incorporación, Sporting FC continúa trabajando en la conformación de un equipo competitivo y equilibrado, enfocado en alcanzar objetivos importantes durante la próxima temporada”.