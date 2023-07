Sporting muestra la faceta rockera de su técnico en el día mundial del rock

Su espiritú rockero no se pierde en Paco. Foto: Sporting

Sporting Fútbol Club es bien conocido por estar en todas en las redes sociales, y este jueves que se celebró el día mundial del rock lo celebró a lo grande y hasta con un sorpresón.

Pues mandaron a las cámaras al técnico Francisco “Paco” Palencia, quien es bien conocido por su afinidad al rock y lo pusieron a hacer un top 5 de que considera las mejores canciones. Ojo que la lista está variadita.

LEA MÁS: Sorprenden a jugador del Herediano viendo al Saprissa en el estadio

Para Paco, en la posición cinco puso a Wicked Game de Him, Detroit Rock City por el grupo Kiss está en la casilla cuatro, Ball and Chain por la agrupación Social Distortion se coloca en el lugar tres, Live Wire por Mötley Crüe y en la primera posición está Seek and Destroy de Metallica.

¿Ustedes qué bandas pondrían en ese top?