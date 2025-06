Sporting pega bombazo al llevarse al goleador de otro equipo de primera

El panameño Alexis Cundumí es el nuevo jugador del Sporting FC. Prensa SFC. ( Prensa SFC./Prensa SFC.)

Sporting FC presentó a su sétimo fichaje para el torneo de Apertura 2025 y se trata nada más y nada menos que el goleador del Puntarenas FC del campeonato pasado.

Se trata del panameño Alexis Cundumí, quien juega como centro delantero y fue presentado como un nuevo refuerzo en el equipo josefino.

Cundumí llegó al Puerto el torneo pasado, en donde sumó 5 goles y 1.442 minutos, según la Unafut. En declaraciones a Sporting TV, medio de comunicación del cuadro albinegro, afirmó lo que espera aportarle a su nueva casa.

“En el corto tiempo que he estado acá me acoplé muy fácil al grupo, me he encontrado con jugadores a los que enfrenté y me recibieron muy bien.

“Soy veloz, muy carismático con la pelota, la sé tratar y vengo a aportar lo que tengo, fuerza, garra, ganas; que el grupo se contagie de mi energía”, destacó.

El equipo que dirige a Luis Marín se reforzó con los jugadores Armando Ruiz, Josimar Méndez, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira, Leonel Moreira y Erick “Cubo” Torres.

